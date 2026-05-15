Finové proti Němcům kralovali v přesilovkách a do MS vstoupili vítězně

Hokejisté Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3:1. Tým kouče Anttiho Pennenana se dostal do dvoubrankového vedení díky dvěma využitým přesilovým hrám. Gólem a asistencí přispěl k vítězství Anton Lundell. Dvě asistence si připsal Teuvo Teräväinen.
Ve 3. minutě prověřil německého gólmana Grubauera střelou z pravého kruhu Matinpalo. Finové se dočkali vedení v čase 8:33 v přesilové hře při Kastnerově vyloučení.
Teräväinen našel mezi kruhy Lundella a ten zamířil přes stínícího Puljujärviho přesně do pravého horního rohu branky. Ve 12. minutě byl při Manninenově trestu blízko vyrovnání Samanski. Grubauer si poradil s Manninenovou tečí.
V úvodu druhé části se po Mäenalanenově střele dostal k puku Merelä, ale překonaného Grubauera zaskočil Seider, který stihl puk odpálit z brankové čáry. Pokus Määttäho zblokoval Michaelis.
Finové se ubránili při vyloučení Natinpala, který se po návratu z trestné lavice dostal do úniku, ale na gólmana nevyzrál. Potom nedotáhl blafák Barkov. Němcům se nepodařilo vyrovnat ani při Matinpalově trestu na dvě plus dvě minuty, jejich největší příležitost neproměnil Samanski.
Ve 44. minutě se Finové prosadili opět v početní výhodě. Při Ederově pobytu na trestné lavici zamířil Puljujärvi po Teräväinenově přihrávce u levé tyče do odkryté branky. Vzápětí měl další příležitost Matinpalo, opět ztroskotal na Grubauerovi. V čase 48:09 se opřel Gewanke mezi kruhy do puku po Loiblově nabídce a snížil.
Při vyloučení Dovea-McFallse mohl vrátit Finům dvoubrankový náskok Lundell. V 56. minutě pečetil výsledek po Mäenalanenově přihrávce z mezikruží Aatu Räty, který ozdobil gólem premiéru na velké mezinárodní akci. V závěru při power play Němců mohl přidal i druhý gól, ale trefil levou tyč prázdné branky.
Mistrovství světa hokejistů:
Skupina A (Curych):
Finsko - Německo 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Branka a nahrávky: 9. Lundell (Teräväinen, Barkov), 44. Puljujärvi (Teräväinen, Lundell), 56. Aatu Räty (Mäenalanen, Puljujärvi) - 49. Gawanke (Loibl, Hüttl). Rozhodčí: Burzminski (Kan.), Holm - Nyqvist (oba Švéd.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 5:3. Využití: 2:0. Diváci: 9516.
Finsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi - Teräväinen, Barkov, Manninen - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Puljujärvi, Räty Aatu, Kuokkanen - Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen.
Německo: Grubauer - Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber - Ehl, Michaelis, Kahun - Eder, Samanski, Tiffels - Loibl, Tuomie, Fischbuch - Kastner, Krämmer, Wiederer - Dove-McFalls. Trenér: Kreis.
