Jokerit Helsinky po odstoupení z nadcházejícího play off Kontinentální hokejové ligy rozvázal smlouvy s osmi hráči včetně českého obránce Davida Skleničky. Účastník olympijských her v Pekingu se ihned domluvil na angažmá s Kärpätem Oulu, v jehož dresu dohraje tento ročník finské ligy. Podle klubového webu by měl v novém týmu debutovat již dnes večer v zápase proti Ässätu Pori.