Jednáme se Slovenskem o mistrovství světa, přiznal šéf světového hokeje

Prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel dva dny po návštěvě Minsku uvedl, že IIHF má vážné obavy o schopnost Běloruska uspořádat společně s Lotyšskem letošní mistrovství světa.

Na webu federace Fasel přiznal, že IIHF dostala nabídku na převzetí šampionátu od Dánska a sama vede jednání se Slovenskem.

Minsk má hostit společně s Rigou MS od 21. května do 6. června. Po loňském znovuzvolení Alexandra Lukašenka do prezidentské funkce ve volbách, jež opozice jeho autokratického režimu označuje za zmanipulované, v zemi vypukly masové protesty.

Lukašenko je svými kritiky viněn z jejich násilného potlačování. Mezinárodní olympijský výbor před měsícem Lukašenka suspendoval stejně jako šéfa národního hokejového svazu Dmitrije Baskova, jenž je podezřelý z toho, že se zúčastnil násilného útoku na aktivistu Romana Bondarenka, který později zraněním hlavy podlehl.

"IIHF má velké obavy o schopnost Minsku zorganizovat turnaj bezpečně z koronavirového hlediska, probíhá vyšetřování prezidenta Běloruské hokejové asociace a v zemi vládne neklid, jenž výrazně ovlivňuje přípravy na turnaj a vzbuzuje oprávněné znepokojení ze strany týmů, fanoušků a vládních představitelů," uvedl Fasel na webu IIHF.

Federace se kvůli porušování lidských práv v Bělorusku ocitla pod tlakem některých zemí, jež ji vyzývají, aby Minsku pořadatelství odebrala. Také lotyšští představitelé už loni na podzim uvedli, že vzhledem k situaci v Bělorusku si spolupořadatelství s Minskem neumějí představit.

IIHF zatím stále trvá na tom, že hlavním cílem je uspořádat mistrovství světa tak, jak bylo naplánováno, tedy v obou zemích. O dějišti turnaje by měla rada IIHF rozhodnout do konce ledna. Fasel nicméně přiznal, že ve hře jsou i jiné země. "Oslovilo nás Dánsko a vedeme diskuze ze Slovenskem," řekl.

Mediální výstupy z Faselovy pondělní návštěvy Minsku, o měsíc odložené kvůli jeho prosincové nákaze koronavirem, vzbudily negativní reakce. Na záběrech ze schůzky s Lukašenkem je vidět, jak se švýcarský funkcionář s mužem označovaným za "posledního evropského diktátora" přátelsky objímá a drží za ruce.

"Tohle se úplně nepovedlo, to musím přiznat. Samotnému je mi to trapné," řekl Fasel švýcarské televizi SRF. "Mrzí mě, že to někdo interpretuje tak, že schvaluju, co se v Bělorusku děje. Represe proti různým lidem jsou samozřejmě neakceptovatelné," dodal.

Dlouholetý šéf hokejové federace uvedl, že má s Lukašenkem ze sportovního hlediska už dvě desetiletí dobré vztahy. "Chtěl jsem toho zkrátka využít, abychom mohli udělat něco pozitivního. Že by naše mistrovství světa mohlo v určitém smyslu představovat jakési usmíření mezi opozicí a vládou v Bělorusku," řekl Fasel.