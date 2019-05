Ve vlacích dochází pivo, Češi obsadili Bratislavu. Útokem berou hospůdky i zápasy

před 12 minutami

Přesně podle očekávání, možná ještě o něco lépe. Český tým se těšil na hokejové MS do Bratislavy s vidinou domácí atmosféry a fanoušci plní tuto představu opravdu do puntíku. České zápasy jsou těmi nejnavštěvovanějšími na celém šampionátu a dobrá nálada vládne i v okolí stadionu.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Denně proudí z Česka do Bratislavy a opačně tisíce hokejových fanoušků. Do slovenského hlavního města to mnozí nemají daleko autem, jiní volí cestu prostřednictvím posílených vlakových spojů.

Ale jsou všechny připraveny dostatečně? "Pivo už došlo, vezeme pět vagónů fanoušků," krčí rameny bezbranně se usmívající stevardka ve vlaku na trase mezi Brnem a Bratislavou. Nálada před večerním zápasem s Lotyši je pozitivní a žízeň zřejmě veliká.

Tu a tam zahlédnete český dres nebo šálu, starší pár nadšeně debatuje, jestli bude večer chytat Patrik Bartošák, nebo Pavel Francouz. Ve městě se od rána pohybují skupinky českých příznivců. Objevují Bratislavu, rozhlížejí se, popíjejí.

Hospůdky a restaurace v centru jsou zaplněné, v době zápasu je těžké sehnat místo uvnitř nebo na zahrádce. Pokřiky, propriety, bizarní převleky. Hokej je tématem číslo jedna.

Že čeští ani slovenští hokejisté nezískali sedm let žádnou medaili na velké akci? Nevadí. Obě země zachvátí každý rok v květnu hokejová horečka, obzvlášť pokud se světový šampionát koná na jejich území.

Švédsko proti Rakousku? Nejvíce fandí stejně Češi

Stadion Ondreje Nepely má pro potřeby MS kapacitu 9774 míst a utkání českého týmu jsou ta nejžádanější. Po čtyřech duelech mají průměr 8981 diváků, druhé Rusko zaostává o více než 650 fanoušků na zápas.

Tato statistika je navíc dost zkreslená, protože fanoušci často kupují balíčky vstupenek na denní program, a tak navštíví vedle utkání svého týmu i některá další. To platí i pro české příznivce, kteří bývají právě už při zápasech ostatních mužstev velmi aktivní.

Proto se stane, že nejhlasitějším pokřikem při odpoledním zápase Švédů proti Rakušanům je "Češi!". Nebo že při prvním utkání Norů proti Rusku hojně zastoupení čeští příznivci skandují "Norge!" a pískají při dlouhých kombinacích sborné.

Pokud fanoušci před zápasem svého týmu neví, co s časem, mohou ho strávit v oficiální fanzóně nedaleko od stadionu. Tam jsou připraveny různé atrakce a soutěže jako střelba na branku, chytání ve virtuální realitě, stolní hokej nebo mnoho fotokoutků.

O zábavu se po celý den stará DJ, probíhající zápasy je možné sledovat na velkoplošné obrazovce. Nechybí ani nabídka občerstvení, čtyři deci piva si fanoušek koupí za 2,5 eur.

"To je relativně v pohodě, počítali jsme s tím. Člověk si dá jedno dvě piva a stačí," usmívá si český fanoušek Patrik, který přijel s manželkou Janou z Brna na zápasy proti Lotyšsku a Itálii. "První tři zápasy jsme viděli v televizi a atmosféra nás nadchla. Těšíme se," shodují se.

A jak po týdnu vidí šance českého týmu? "Letos vypadá opravdu silně. Věříme, že aspoň bronzová medaile by klapnout mohla," hlásí. Ještě výše hledí Petr z Nového Města na Moravě. "Já doufám, že sebereme zlato," říká rozhodně.

Do Bratislavy přijel na prodloužený víkend a tři české zápasy. "Ale ve fanzóně jsem už ve středu večer viděl prohru Slováků s Němci. To bylo velké rozčarování," vrací se k porážce domácího týmu 2:3 v poslední minutě. "Bylo mi Slováků líto," dodává Petr.

Oficiální fanzóna i Dům českých fanoušků

Na vlastní kůži zažil atmosféru šampionátu 2015 a doufá, že Bratislava za Prahou příliš nezaostane. Josef a Alena z jižních Čech přijeli na Slovensko na první týden mistrovství a po duelu s Itálií se vrací domů.

"Kluci hrají moc pěkný hokej a snad dojdou daleko. My určitě nelitujeme, že jsme sem jeli. I mimo stadion je Bratislava příjemná, a hlavně zápas se Švédskem byl velký zážitek," přikyvují spokojeně.

Z oficiální fanzóny se dá ke stadionu dojít zhruba za deset minut. V jeho bezprostředním okolí vznikl speciálně ku příležitosti MS Dům českých fanoušků, kde se čepuje plzeňské pivo a kam po vítězném zápase občas zaskočí i trenér Miloš Říha.

Také zde se srocují čeští příznivci a v případě, že už nesehnali lístek na vybrané utkání, mohou zde zápasy sledovat společně.

Česká reprezentace se v Bratislavě právem cítí jako doma. A tak má o motivaci do posledních zápasů ve skupině postaráno. Cíl je jasný. Uhrát si pozici, která zajistí i na čtvrtfinále setrvání v metropoli.