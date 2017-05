Dva body s Nory mají cenu zlata. V Paříži se dějí divy, dnes hokejisté nesmí další dovolit

před 1 hodinou

Česká reprezentace na mistrovství světa málem létala v maléru. Zápas s Norskem rozhodl jediný gól až v prodloužení. Nebýt šťastné trefy Jana Kováře, nebo parádního zákroku brankáře Pavla Francouze krátce před koncem, mohli mít hokejisté velké problémy s postupem do čtvrtfinále. Proto má i vydřená výhra s outsiderem cenu zlata.

Komentář - Mdlý a utrápený, takový byl výkon českých hokejistů v zápase, který by pořád vyhrávat měli mnohem přesvědčivějším výkonem. A hlavně v základní hrací době. Sami hráči počítali se třemi body a mají jen dva. Jediný gól Norsku se jim podařilo dát až v prodloužení.

Hrál se hokej, který nebavil. Soupeř vsadil na přísnou obranu a vedl ji tak dokonale, že celý zápas neudělal chybu. Češi jej v nově složených formacích dokázali zatlačit až ke konci. Vyložených šancí ale měli v přesilovkách a z brejků více Norové.

Stalo se teprve podruhé v historii, aby český tým na mistrovství světa v zápase proti outsiderovi mimo top šestku hokejových zemí nedal za 60 minut hry branku (v roce 2007 na MS v Rusku prohrál 0:2 s Německem).

Stejně jako skřípe hledání ideální sestavy, hoří Češi hlavně v koncovce. V úspěšnosti střelby na branku dosáhli podprůměrných 8,57 procenta, mizerné číslo mohutně potvrzuje hlavně David Pastrňák. Nejlepší český střelec z NHL vystřelil na branku už 18krát, ale gól nedal ani jeden.

Ve světle toho všeho se teď nedá balamutit nad ztrátou bodu, i tahle výhra nad Nory má cenu zlata. A potvrdila to večerní show Francie, která div že neobrala Kanadu.

Postup do čtvrtfinále mistrovství světa je z českého pohledu samozřejmost, ale bude to ještě boj. Vyjma Kanady nemá v pařížské skupině jisté nikdo nic.

Podobných šedesát minut hokejista zažije jen jednou za život. Vychází vám úplně všechno a dotýkáte se vyložené senzace. Francouzi do posledních sekund bojovali o vítězství nad Kanadou, puky míjely tyče její branky jen o centimetry. Člověk až žasl nad tím, jak se dominantní Kanaďané strachovali o výsledek, jak je trpaslík zatlačil do kouta. Životní zážitek "Les Bleus" pokazil nešťastný vlastní gól.

Pierre-Édouard Bellemare se závěrečnou sirénou rozlámal hůl a mrštil s ní o led.

Tohle byl fakt pech.

Těžko říct, jestli se Kanaďané noc předtím někde zapomněli na tahu (o čemž by svědčila zvláštní historka kolem zranění Tysona Barrieho), nebo za jejich nečekané trápení mohou třeba sluneční erupce, či je k tomu donutil fantastický hokej domácích. Zvláštních divů (výsledků), nad kterými by dřív zůstával rozum stát, se už v Paříži každopádně událo nějak moc.

A proto se čeští hokejisté musejí mít na pozoru.

V jednom maléru už totiž jednou nohou létali. Zákrok brankáře Pavla Francouze pár minut před koncem při přečíslení dva na jednoho a nakonec vítězná trefa Jana Kováře v prodloužení zápasu s Norskem je z něj vysekal. Cestu do čtvrtfinále díky tomu mají pořád pod kontrolou.

Vítězství Kanady bylo pro Čechy ten den druhou dobrou zprávou: Francie, stále ještě jeden z přímých konkurentů v boji o play-off, nezískala ani bod. A zůstává v tabulce pod týmem Josefa Jandače.

Co už tak povzbudivé není, to jsou před nedělním vzájemným zápasem výkony, jakými dokáže před domácím kotlem vzdorovat superfavoritům. Smetla Finy, zvrátila zápas se Švýcarskem, teď málem zostudila Kanadu.

Počítat v neděli napevno se ziskem tří bodů jako jindy, to teď nejde. A tím pádem stejnou samozřejmostí nemusí být ani postup do čtvrtfinále. Byť, i díky Francouzovi a Kovářovi, už k němu Češi mají hodně blízko.

Jen teď nesmí sami další divy dovolit.

Abychom si to shrnuli: V tabulce skupiny B mají na kontě sedm bodů. K jistotě by potřebovali ještě minimálně čtyři další získat. První tři, a to naprosto povinné, musí uhrát dnes. V 16:15 nastoupí proti Slovinsku, otloukánkovi elitní skupiny mistrovství světa a týmu, který je nikdy nedokázal porazit.

Zbylý bod, případně body, pak bude třeba nahrát v závěrečném nevyzpytatelném dvojzápase s Francií a Švýcarskem. Do nich už zasáhne i Vladimír Sobotka, poslední posila z NHL, který by měl do Paříže ze St. Louis dorazit dnes.

Že se Češi trápí a nejsou přesvědčiví? To před sedmi lety nebyli taky a nakonec brali zlato. O rok později v Bratislavě byli zase naprosto suverénní. Jako jediný tým prohráli ze všech devíti zápasů jen jednou a na krk smutně věšeli bronz.

Mistrovství světa je šíleně krutý turnaj. Nerozhoduje se teď, klíčový je příští čtvrtek. Den, kdy je na programu čtvrtfinále, které oddělí úspěšné od průměrných.

Na něj mohou reprezentanti pomalu začít myslet až dnes večer, ale musí splnit svou povinnost a porazit Slovince.

Nic jiného teď stejně nemá cenu řešit.

Času vyřešit efektivitu, probudit Pastrňáka a odstranit další problémy herního projevu pak bude ještě dost.