"Je mi na zvracení." Haškovi vadí, že IIHF při vyloučení Rusů vůbec nezmiňuje válku

Ruští a běloruští hokejisté se nezúčastní ani mistrovství světa, které budou v příštím roce hostit Praha a Ostrava. Tak rozhodla Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF). Dominik Hašek ji přesto ostře zkritizoval, a to kvůli tomu, že odstřižení dvou reprezentací schovává za bezpečnostní důvody. O válce na Ukrajině se zástupci světového hokeje vůbec nezmiňují.

Rusko a Bělorusko dále zůstávají mimo mezinárodní hokejové turnaje. Chyběly na loňském MS ve Finsku, letos se nezúčastní šampionátu ve Finsku a Lotyšsku a fanoušci je neuvidí ani za rok v Česku.

Haškovi, který od začátku válečného konfliktu na Ukrajině často a hlasitě vystupuje proti ruské agresi, se ale nelíbí způsob vysvětlení, jaký IIHF pro svůj krok zvolila.

"Měli bychom být všichni nadšení, ale to vysvětlení důvodu suspendace je největší lež na světě. Je mi z toho na zvracení. Děláte z lidí blbce, děláte z ruských sportovců blbce. Proč jasně neřeknete pravý důvod? Nikdo vám už nevěří," vzkázal bývalý brankář hokejové federaci.

Vadí mu, že se IIHF ani slovem nezmiňuje o válce, kterou už déle než rok vede ruský prezident Vladimír Putin s podporou Běloruska.

Místo toho uvedla, že by integrace ruských a běloruských hráčů nebyla bezpečná. "Bylo by to riskantní především v otázce bezpečnosti hráčů, členů realizačních týmů, organizátorů i fanoušků," řekl prezident IIHF Luc Tardif.

"Všichni pořád opakují slovo bezpečnost, ale o jaké bezpečnosti to mluví? Ani jednomu Ukrajinci se v naší zemi nic nestalo, všechno je u nás poklidné. Obecně to jsou od nich jen výmluvy," reagoval olympijský vítěz z Nagana.

Na Twitteru se rozčiloval i nad tím, že mimo oficiální vyjádření mluví lidé z vedení světového hokeje jinak.

"Mezi čtyřma očima vám řeknou: 'My to víme, ale to je kvůli pojistce, aby nás Rusové nemohli soudit. Takhle to doporučují právníci. Kdybychom řekli pravdu, tak jsme v p*deli.' Takže raději IIHF lidem lže a my vlastně nevíme, proč Rusko a Bělorusko nejedou na MS. Velmi smutné," napsal Hašek.

Brankářská legenda dlouhodobě bojuje proti startům ruských hokejistů v NHL. Vloni se Haškovi zase nelíbilo, když český svaz zakázal hráčům z KHL reprezentovat, ale tehdy také bez udání jasného důvodu.

Nyní se sám chopil zdůvodnění prodloužení suspendace Rusů a Bělorusů ze strany IIHF.

"Když IIHF důvod pokrytecky nenapíše, tak já si ho napíšu. Účast každého ruského občana v soutěžích se sportovci z jiných zemí je reklamou a propagací ruské útočné války a ruských zločinů. To vede k prodlužování války a spoustě dalších ztracených ukrajinských i ruských životů. To nesmíme připustit," uzavřel na Twitteru.