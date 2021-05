Do montérek! Chybí tvrdá práce, ale je to i moje vina, uznal Pešán a načrtl změny

Česko vstoupilo do hokejového mistrovství světa nejhůř v samostatné historii. Další zaváhání už by výrazně přiblížilo blamáž. Proto chce trenér Filip Pešán překopat útoky. Chybí mu tvrdá práce.

Češi podlehli Švýcarsku 2:5. Podle Pešána dostatečně nechodili do míst, kde to bolí. | Foto: Reuters

Riga (od našeho zpravodaje) - Vrána a Kubalík v první formaci, Chytil a Zadina ve druhé. Češi přijeli do Rigy s ofenzivní silou, která u soupeřů budila respekt. V reálu však našlapané lajny moc nezáří.

Rozhodně ne tak jako trojice Voráček, Simon a Frolík na minulém šampionátu.

Nejvíc potlesku nakonec sklízí "dělnická" čtvrtá formace s Jakubem Flekem, Adamem Musilem a Jiřím Smejkalem.

"O tyhle kluky se dá opřít," odpovídal Pešán na otázku, jak mužstvo nakopnout před pondělním zápasem proti Bělorusku. "Je to naše suverénně nejlepší útočná formace."

Momentálně jsou Češi psychicky dole. Proti Rusku ztratili body těsně před koncem a Švýcarsku jednoznačně podlehli. Sice šli do zápasu jako favorité, ale většinu času prohrávali. Nakonec z toho bylo skóre 2:5, což je vyrovnání nejhoršího výsledku proti Švýcarům na mistrovství světa.

Rozhodly přesilovky, v nichž soupeř vyhrál 4:1. "Sedm dvouminutových trestů, většina z nich naprosto nesmyslných, nic neřešících… Myslím, že k tomu není co dodat," krčil rameny Pešán.

Také překvapil slovy, že v sobotu Češi podali lepší výkon než proti sborné. "Měli jsme víc pohybu. Víc jsme žili zápasem. Nebyli jsme zalezlí jako minule," vysvětloval. "Přesto to nestačilo. Je to málo."

"Tým má rozhodně na víc, proto jsem k němu po utkání nemluvil," pokračoval. "Ty věci v podstatě byly řečené už několikrát. Teď je na týmu, aby se probral. My tomu pomůžeme změnou v sestavě."

Pešán s lajnami experimentoval už ve třetí třetině proti Švýcarsku. Do elitní lajny ke Kubalíkovi a Kovářovi v jednu chvíli poslal mladíka Matěj Blümela, odsunutý Vrána šel k dalším hráčům NHL Chytilovi a Zadinovi. Tomáš Zohorna se propadl do čtvrté formace.

"Ale nepomohlo to," uznal Pešán. "Kluci potom možná byli až přemotivovaní. Viděl jsem, že chtějí, ale zápas pro nás šel z kopce. Čím víc se kluci snažili, tím hůř reagovali v situacích, kde pak zbytečně faulovali."

S jakými útoky reprezentace vyrukuje na Bělorusy, není jasné, ale určitý záměr už Pešán v hlavě má.

"V téměř každé pětce mi chybí tvrdá práce," postěžoval si. "Proto využijeme kluky, o kterých jsem hovořil (Fleka, Musila, Smejkala a Blümela, pozn. red.), abychom do každé lajny přidali dělníky. Zatím se nám nepovedlo bojovat v místech, kde to bolí. A naše druhá branka proti Švýcarsku byla ukázkou, že tihle kluci do brány jdou."

Následně Pešán uznal, že za absenci potřebné potřebné dřiny může i on sám: "Jednoznačně je to i moje vina, vina mojí nominace. Alespoň v současné chvíli. Ale pořád věřím…"

"Máme za sebou dvě utkání s velice těžkými soupeři," doplnil. "Vyzkoušeli jsme si kombinační a jednoduchý hokej, který nebolí. Je vidět, že tohle není cesta. Musíme se vrátit do práce, vzít si montérky."