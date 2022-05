Bronzu s nároďákem si strašně vážím, radoval se Pastrňák. Děkoval i tancující mamince

David Pastrňák přiletěl do dějiště hokejového mistrovství světa v Tampere po ostudné prohře českého týmu s Rakušany. A náladu v kabině rychle obrátil o 180 stupňů. Produktivitou i svou věčně pozitivní náladou nasměřoval tým do čtvrtfinále. To nejlepší si ovšem schoval na poslední utkání proti USA, když bronzovou výhru 8:4 vystřílel hattrickem ve třetí třetině.

Tampere (od našeho zpravodaje) - S Bostonem musel v play off skousnout vyřazení od Caroliny, dlouhou sérii dohrával s lehkými zdravotními problémy a nevěděl, zda ho Bruins do Finska pustí.

Svolili, a David Pastrňák se po čtyřech letech objevil na mistrovství světa, počtvrté v kariéře. V sedmi zápasech nastřílel sedm branek a přidal tři asistence. Všichni mluvili o tom, jak svými legráckami a přirozeným vystupováním rozzářil kabinu.

Bylo také jasně znát, jak vyspěl. Po těžké semifinálové porážce 1:6 proti Kanadě přišel ze šatny dobrovolně mezi novináře. Popsal důvody krachu a porážku vzal z velké části na sebe, věděl, že týmu uškodil zbytečným faulem, po němž Kanaďané vstřelili vítěznou branku.

Ani o den později to "Pastovi" v utkání o bronz s Američany po dvě třetiny nešlo. Na třetí periodu ho trenér Kari Jalonen poslal k Tomáši Hertlovi s Hynkem Zohornou a kanonýr z Havířova rozdrtil soupeře hattrickem.

Z radosti po výhře 8:4 ho vytrhla dopingová kontrola, ale potom přeci jen přišel sdělit své dojmy. Na krku se mu houpala bronzová medaile, první s dospělým národním týmem. Při tom Pastrňák popíjel pivo z plechovky.

To máte finské pivo na oslavu? Jak chutná?

Ale jo, dá se to. (úsměv) Plechovka teda vypadá hrozně, ale chutná to lépe, než vypadá.

A jak chutná bronzová medaile už trochu s odstupem po zápase?

No právě…Hodinu a půl jsem byl na dopingu, šatnu jsem si tolik neužil. Ale řeknu vám, že i těch prvních deset minut byla paráda. Jsme moc rádi, že aspoň ten bronz jsme urvali.

Je cenné to, jakým způsobem jste k výhře došli? Dvě třetiny byl zápas proti vám.

Pro nás je ten bronz strašně důležitý, hrozně jsme medaili chtěli urvat. Na konci dne má pro nás cenu zlata.

Bral jste tento zápas i jako velkou osobní misi? Po semifinále jste kritizoval sám sebe, k bronzu jste pomohl hattrickem.

Měl jsem to v hlavě, ale i první dvě třetiny zápasu o bronz jsem hrál hrozně. Někdy však stačí jedno střídání a všechno se otočí. Proto ten hokej hrajeme. Moc mě těší, že jsme udělali nějaký úspěch pro český hokej, pro fanoušky. Jsem rád i za Krejču s Červusem, že se nám to povedlo. Mají už nějaký věk, nikdy nevíte, kdy budete zase reprezentovat. Já jsem přijel na MS po čtyřech letech, nevím, kdy to bude příště. Hrozně si vážím toho, že jsme medaili vyhráli i pro tyhle starší kluky.

Ve třetí třetině jste se prohodili s Matějem Blümelem a okamžitě začala klapat spolupráce vedle Tomáše Hertla. Měl asistence u všech vašich gólů. Nepřekvapilo vás, že to šlo tak snadno?

Jsme zvyklí z Letňan, kam chodíme hrát s veterány v létě. (úsměv) Ne, byla to od Kariho super změna. Celkově bylo všechno pozitivní. Věděli jsme, že potřebujeme stáhnout to manko, byli jsme pak sebevědomí, že výsledek dovedeme otočit. Amerika hrála na čtyři obránce, podle toho jsme budovali celou naši hru na třetí třetinu.

Museli jste se s Hertlem nějak domlouvat?

Nemám problém hrát s dobrými spoluhráči a vím, co od Hertlíka čekat. On mi hned říkal, že se udrží na puku v útočném pásmu, ať si pro puk přijedu, že půjde do brány a já mám střílet. Naštěstí nám to tam padlo. Jak říkám, od trenéra byl výborný krok, že přehodil lajny. Je super, že jsme se dokázali zvednout i po tom semifinále, kdy jsme byli hodně zklamaní.

Věděl jste, že před víkendem šel Roman Červenka do kostela vyzvat i vyšší moc?

To ne, ale děsně mě hřeje, jak jsem ho viděl radovat se po gólu na 4:3. Tohle jsem u něj ještě nikdy neviděl. (úsměv) Krejča a Červus byli naši lídři na ledě i v kabině. Táhli nás i tím, jak moc chtěli uspět oni.

Každý automaticky čekal, že když přijedete, všechno vezmete na sebe. Je těžké se s tímto poprat?

Přeci jen už jsem v Americe nějaký rok. S tlakem jsem nějaké problémy dříve měl, ale dnes jsem úplně jiný hráč, naopak beru tlak jako motivaci. Vyhovuje mi to, našel jsem cestu, jak s tlakem pracovat. Snad to tak půjde dál. A prosím poslední otázku, už bych šel rád za klukama.

Všiml jste si během zápasu, že se vaše maminka stala na tribuně hvězdou? Zapojila se do tance a napodobování gest rozhodčího na multimediální kostce.

(úsměv) Všiml. Viděl jsem to, podala parádní výkon.

Třeba vás tím povzbudila k obratu.

Jo, bylo to ve druhé třetině, kdy jsem neměl moc náladu se na to koukat. Ale zvládla to hodně dobře. Dejme jí kredit, že nás nakopla. (smích)