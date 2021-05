Další překvapení na MS. Dánsko poprvé v historii porazilo Švédy, Němci si zastříleli

Bývalá barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij, která je po únorovém vojenském převratu v domácím vězení, je v dobrém zdravotním stavu a brzy se osobně objeví před soudem. V rozhovoru s hongkongskou televizní stanicí Phoenix Television to řekl šéf vojenské vlády generál Min Aun Hlain. Podle agentury Reuters jde o první rozhovor, který generál poskytl od chvíle, kdy se po převratu postavil do čela Barmy.