Dánové jdou vlastní cestou. Malí kluci si už mohou hrát na své hvězdy v NHL

Dánská federace před třinácti lety radikálně změnila výchovu mládeže. Nová generace už dokáže potrápit hokejové velmoci.

I když v Dánsku jsou nejpopulárnějšími sporty fotbal, golf a plavání, tamní hokejová reprezentace si vybojovala své místo na slunci. Na právě probíhajícím šampionátu v Rize dokonce usiluje o třetí účast ve čtvrtfinále v historii.

Seveřané se nevydali snadnou cestou některých východoevropských zemí. Místo jednoduchého "nákupu" méně úspěšných zámořských hráčů a jejich naturalizace vsadili v Odense, Esbjergu, Aalborgu či Herningu na výchovu mládeže.

Je to sice náročnější způsob, jak se dostat mezi nejlepší celky světa, ale na druhou stranu slibuje dlouhodobější účinek. Začala se vytvářet líheň domácích talentů, která v roce 2008 vedla k prvnímu postupu juniorů do nejvyšší kategorie MS. I když od té doby mladíci v červeno-bílých dresech různě pendlují mezi elitou a skupinou A, základy seniorského úspěchu byly položeny.

Zámoří jako motivace

Na to, že je v zemi jen 25 stadionů ve 14 městech, lze nynější výkony Dánů považovat za velký úspěch. Už proto, že se jména hokejistů z této malé zemičky objevují ve statistikách NHL.

Malí kluci si tak nehrají už jen na Ovečkina, McDavida nebo Crosbyho, ale za vzory mají své rodáky. Frans Nielsen, Lars Eller či Nikolaj Ehlers v poli a v brance Frederik Andersen - to jsou jména borců NHL. A dostat se mezi ně, to je už velká motivace.

"V NHL máme téměř desítku hráčů a každý malý hokejista sní o tom se mezi ně přiřadit. Pro řadu dánských klubů je to ta největší touha, dostat svého odchovance za moře. To jde pak ruku v ruce s tím, jak se v mnoha městech hokej výrazně zlepšuje," vysvětluje pro web nationalteamsoficehockey.com současný kouč dánské reprezentace do 20 let Olaf Eller.

Otec útočníka St. Louis Larse Ellera pokračuje: "Vidí kariéru takového Franse Nielsena a uvědomují si, že i oni mají šanci prorazit. Motivuje to také trenéry víc pracovat s mládeží. Ruku v ruce z toho plyne stále vyšší úroveň hokeje ve stále větším počtu klubů."

Mládež především

Kouč Eller se podílel na zavedení nových tréninkových metod, které začala Dánská hokejová federace do klubů předávat před 13 lety. Pozornost je zaměřena na všechny věkové skupiny mládeže a už od kategorie čtrnáctiletých se pro největší talenty organizují národní tréninkové kempy.

"V Dánsku máme silný mládežnický program. Díky tomu, že podchycujeme mladé hráče od 14 let, daří se nám výchova nových talentů. Neučíme jen hokejovým dovednostem, ale také správnou životosprávu, jak dobře odpočívat, jak se soustředit na svůj cíl a další věci," dodal Olaf Eller.

Také díky tomu hraje v nejvyšší soutěži Metal Ligaen pravidelně více než desítka hráčů z dánské juniorky. A kde jinde by nabrali mladíci zkušenosti než v pravidelné hře proti starším a zkušenějším borcům?

O tom, jak dobrý tým v Dánsku vychovali, se mohou v pondělí od 15:15 přesvědčit čeští hokejisté ve svém dalším zápase na MS v Rize. On-line přenos můžete sledovat zde.