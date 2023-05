Dánové jedou. Na hokejovém šampionátu vyhráli i třetí zápas

Český premiér Petr Fiala a jeho saský kolega Michael Kretschmer v úterý v Drážďanech podepsali memorandum o strategických projektech, zaměřených mimo jiné na získávání lithia. Dokumentem se Česko a Sasko hlásí ke spolupráci při posílení surovinové, energetické a palivové bezpečnosti a soběstačnosti, ke spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, k utužení přeshraniční spolupráce při ochraně klimatu, snižování emisí a ke spolupráci při transformaci průmyslu a získávání strategických surovin, zejména lithia.

Fiala hovořil se saským kolegou Kretschmerem také o migraci. Opatření na hranicích jsou podle Fialy účinná, není proto třeba obnovovat kontroly.

Setkání obou premiérů se uskutečnilo při příležitosti dvoudenní mezinárodní vědecké konference Building Bridges for the Next Generations (Stavění mostů příštím generacím), která se v saském hlavním městě koná do 17. května.

"Věda a výzkum, to jsou věci, které staví mosty budoucím generacím. Máme-li znásobit šance pro příští generace, tak musíme budovat mosty i mezi námi, mezi našimi národy," řekl Fiala při následné debatě s účastníky vědecké konference. "Jeden z takových mostů jsme s panem saským premiérem začali budovat dnes," uvedl o podepsaném memorandu.