Přeskočit na obsah
Benative
26. 5. Filip
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Dánové gólem dvě vteřiny před koncem uchovali Česku naději na druhé místo ve skupině

Sport,ČTK

Hokejisté Norska byli necelé dvě vteřiny od jistoty druhého místa ve skupině B na MS ve Švýcarsku. Jenže v čase 59:58 vyrovnalo Dánsko na 3:3, čímž uchovalo šanci na druhou pozici - a tím přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále - Česku. Norové nakonec vyhráli v prodloužení, takže Česko potřebuje večer porazit Kanadu za tři body. Ve skupině A Lotyšsko zdolalo Maďary 8:1 a bude hrát play off.

IIHF World Championships - Group B - Norway v Denmark
Dánští hokejisté slaví gól v norské sítiFoto: REUTERS
Reklama

Norové mají momentálně na druhém místě skupiny B náskok dvou bodů před třetím Českem. O jistotu druhé pozice přišli svěřenci trenéra Pettera Thoresena v čase 59:58, kdy Patrick Russell při dánské hře bez brankáře vyrovnal na 3:3.

Po 13 vteřinách nastavení pak rozhodl Michael Brandsegg-Nygard. Dvěma góly přispěl k vítězství Norska osmnáctiletý útočník Tinus Luc Koblar, který si polepšil už na pět branek a osm bodů ze sedmi zápasů na turnaji. Za Dány dal dvě branky Joachim Blichfeld.

Lotyšsko o výhře nad Maďarskem rozhodlo v přesilových hrách, ve kterých se prosadilo čtyřikrát. Rozhodující náskok si vítězové vypracovali již v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Dvěma góly a asistencí se pod jejich výhru podepsal Sandis Vilmanis, tři body si připsal i Eduards Tralmaks.

Zatímco Lotyši na turnaji vyhráli potřetí za sebou a těší se na play off, Maďarsko počtvrté v řadě padlo. Výhra nad Velkou Británií ale svěřencům trenéra Gergelyho Majorosse zajistila účast na příštím MS.

Reklama
Reklama

Mistrovství světa hokejistů:

Skupina B (Fribourg):

Norsko - Dánsko 4:3 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Koblar (Martinsen, Brandsegg-Nygard), 31. Martinsen (T. Olsen, Hurröd), 34. Koblar (Krogdahl, Kaasastul), 61. Brandsegg-Nygard (Hurröd, Bakke Olsen) - 28. Blichfeld, 36. Blichfeld (N. Olesen, Bruggisser), 60. Russell (True, Aagaard). Rozhodčí: Rozhodčí: Burzminski, Gour (oba Kan.) - Durmis (SR), Rampír (ČR). Vyloučení: 6:7, navíc Schultz (Dán.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 4062.

Reklama
Reklama

Norsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen - Koblar, Martinsen, Brandsegg-Nygard - Vesterheim, T. Olsen, Bakke Olsen - E. Ö. Salsten, Pettersen, Rönnild - N. Steen, H. Ö. Salsten, Jacob Berglund - Eriksen. Trenér: P. Thoresen.

Dánsko: Henriksen - Bruggisser, Jensen Aabo, Baastrup, A. Koch, M. Lauridsen, Setkov, M. Jensen - Aagaard, Russell, N. Olesen - Blichfeld, True, Poulsen - Storm, Kjaer, From - Scheel, Schultz, D. Madsen - Schmidt-Svejstrup. Trenér: Gath.

1.

Kanada

6

5

1

0

0

30:11

17

2.

Norsko

7

4

1

1

1

25:14

15

3.

Česko

6

4

0

1

1

17:14

13

4.

Slovensko

6

3

1

0

2

19:15

11

5.

Švédsko

6

3

0

0

3

23:14

9

6.

Dánsko

7

1

1

1

4

15:26

6

7.

Slovinsko

7

1

1

1

4

13:25

6

8.

Itálie

7

0

0

1

6

5:28

1

Skupina A (Curych):

Lotyšsko - Maďarsko 8:1 (3:0, 2:1, 3:0)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 10. Balcers (Vilmanis, Tralmaks), 19. Smirnovs (Zile, Andersons), 20. Tralmaks (Egle, Dzierkals), 28. Andersons (Batna, Krastenbergs), 35. Tumanovs (Andžans, Smirnovs), 55. Krastenbergs (Egle, Andžans), 57. Vilmanis (Balcers), 59. Vilmanis (Šmits, Tralmaks) - 38. Nemes (Hadobás, B. Horváth). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Ofner (Rak.) - Beresford (Brit.), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 2:5. Využití: 4:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7485.

Lotyšsko: Gudlevskis - Cibulskis, Šmits, Andžans, Freibergs, Mamčics, Zile, Tumanovs - Balcers, Smirnovs, Vilmanis - Dzierkals, Egle, Tralmaks - Andersons, Batna, Krastenbergs - Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš - Buncis. Trenér: Vitolinš.

Maďarsko: Bálisz - Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai - Terbócs, Sebök, Erdély - B. Horváth, Szongoth, Nemes - Sofron, Hári, Papp - Vincze, K. Nagy, Sárpátki - Ravasz. Trenér: Majoross.

1.

Švýcarsko

6

6

0

0

0

35:5

18

2.

Finsko

6

6

0

0

0

29:7

18

3.

Lotyšsko

7

4

0

0

3

24:17

12

4.

Německo

7

3

0

1

3

23:22

10

5.

Rakousko

6

3

0

0

3

16:25

9

6.

USA

6

2

1

0

3

21:20

8

7.

Maďarsko

7

1

0

0

6

14:38

3

8.

Velká Británie

7

0

0

0

7

7:35

0

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Pirátské poslankyně Olga Richterová, Kateřina Stojanová a Gabriela Svárovská.
Pirátské poslankyně Olga Richterová, Kateřina Stojanová a Gabriela Svárovská.
Pirátské poslankyně Olga Richterová, Kateřina Stojanová a Gabriela Svárovská.

Údajná nahrávka Matochy a Bradáče je podle Pirátů „pravděpodobně autentická“

Opoziční Piráti předložili sedm posudků na nahrávku, která údajně zachycuje rozhovor mezi kandidáty do Rady České televize (ČT) Pavlem Matochou a Romanem Bradáčem. Všechny posudky se kloní k tomu, že nahrávka je pravděpodobně autentická, řekla v úterý novinářům před jednáním sněmovny pirátská poslankyně Andrea Hoffmannová.

Reklama
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

Reklama
Reklama
Reklama