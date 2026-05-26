Dánové gólem dvě vteřiny před koncem uchovali Česku naději na druhé místo ve skupině

Hokejisté Norska byli necelé dvě vteřiny od jistoty druhého místa ve skupině B na MS ve Švýcarsku. Jenže v čase 59:58 vyrovnalo Dánsko na 3:3, čímž uchovalo šanci na druhou pozici - a tím přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále - Česku. Norové nakonec vyhráli v prodloužení, takže Česko potřebuje večer porazit Kanadu za tři body. Ve skupině A Lotyšsko zdolalo Maďary 8:1 a bude hrát play off.
Norové mají momentálně na druhém místě skupiny B náskok dvou bodů před třetím Českem. O jistotu druhé pozice přišli svěřenci trenéra Pettera Thoresena v čase 59:58, kdy Patrick Russell při dánské hře bez brankáře vyrovnal na 3:3.
Po 13 vteřinách nastavení pak rozhodl Michael Brandsegg-Nygard. Dvěma góly přispěl k vítězství Norska osmnáctiletý útočník Tinus Luc Koblar, který si polepšil už na pět branek a osm bodů ze sedmi zápasů na turnaji. Za Dány dal dvě branky Joachim Blichfeld.
Lotyšsko o výhře nad Maďarskem rozhodlo v přesilových hrách, ve kterých se prosadilo čtyřikrát. Rozhodující náskok si vítězové vypracovali již v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Dvěma góly a asistencí se pod jejich výhru podepsal Sandis Vilmanis, tři body si připsal i Eduards Tralmaks.
Zatímco Lotyši na turnaji vyhráli potřetí za sebou a těší se na play off, Maďarsko počtvrté v řadě padlo. Výhra nad Velkou Británií ale svěřencům trenéra Gergelyho Majorosse zajistila účast na příštím MS.
Mistrovství světa hokejistů:
Skupina B (Fribourg):
Norsko - Dánsko 4:3 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 12. Koblar (Martinsen, Brandsegg-Nygard), 31. Martinsen (T. Olsen, Hurröd), 34. Koblar (Krogdahl, Kaasastul), 61. Brandsegg-Nygard (Hurröd, Bakke Olsen) - 28. Blichfeld, 36. Blichfeld (N. Olesen, Bruggisser), 60. Russell (True, Aagaard). Rozhodčí: Rozhodčí: Burzminski, Gour (oba Kan.) - Durmis (SR), Rampír (ČR). Vyloučení: 6:7, navíc Schultz (Dán.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 4062.
Norsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen - Koblar, Martinsen, Brandsegg-Nygard - Vesterheim, T. Olsen, Bakke Olsen - E. Ö. Salsten, Pettersen, Rönnild - N. Steen, H. Ö. Salsten, Jacob Berglund - Eriksen. Trenér: P. Thoresen.
Dánsko: Henriksen - Bruggisser, Jensen Aabo, Baastrup, A. Koch, M. Lauridsen, Setkov, M. Jensen - Aagaard, Russell, N. Olesen - Blichfeld, True, Poulsen - Storm, Kjaer, From - Scheel, Schultz, D. Madsen - Schmidt-Svejstrup. Trenér: Gath.
1.
Kanada
6
5
1
0
0
30:11
17
2.
Norsko
7
4
1
1
1
25:14
15
3.
Česko
6
4
0
1
1
17:14
13
4.
Slovensko
6
3
1
0
2
19:15
11
5.
Švédsko
6
3
0
0
3
23:14
9
6.
Dánsko
7
1
1
1
4
15:26
6
7.
Slovinsko
7
1
1
1
4
13:25
6
8.
Itálie
7
0
0
1
6
5:28
1
Skupina A (Curych):
Lotyšsko - Maďarsko 8:1 (3:0, 2:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 10. Balcers (Vilmanis, Tralmaks), 19. Smirnovs (Zile, Andersons), 20. Tralmaks (Egle, Dzierkals), 28. Andersons (Batna, Krastenbergs), 35. Tumanovs (Andžans, Smirnovs), 55. Krastenbergs (Egle, Andžans), 57. Vilmanis (Balcers), 59. Vilmanis (Šmits, Tralmaks) - 38. Nemes (Hadobás, B. Horváth). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Ofner (Rak.) - Beresford (Brit.), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 2:5. Využití: 4:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7485.
Lotyšsko: Gudlevskis - Cibulskis, Šmits, Andžans, Freibergs, Mamčics, Zile, Tumanovs - Balcers, Smirnovs, Vilmanis - Dzierkals, Egle, Tralmaks - Andersons, Batna, Krastenbergs - Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš - Buncis. Trenér: Vitolinš.
Maďarsko: Bálisz - Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai - Terbócs, Sebök, Erdély - B. Horváth, Szongoth, Nemes - Sofron, Hári, Papp - Vincze, K. Nagy, Sárpátki - Ravasz. Trenér: Majoross.
1.
Švýcarsko
6
6
0
0
0
35:5
18
2.
Finsko
6
6
0
0
0
29:7
18
3.
Lotyšsko
7
4
0
0
3
24:17
12
4.
Německo
7
3
0
1
3
23:22
10
5.
Rakousko
6
3
0
0
3
16:25
9
6.
USA
6
2
1
0
3
21:20
8
7.
Maďarsko
7
1
0
0
6
14:38
3
8.
Velká Británie
7
0
0
0
7
7:35
0
