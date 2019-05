Cupování Italů přihlížela i Sáblíková. Češi hrají zarputile, chválí rychlobruslařka

před 55 minutami

Atmosféru hokejového mistrovství světa v Bratislavě dnes okusila i rychlobruslařka Martina Sáblíková a trojnásobná olympijská vítězka si jako fanynka duel českých hokejistů s Itálií užívala. Sama ve chvíli, kdy ji kamera zabrala na kostce nad ledem, sklidila obrovský aplaus.

"Měla jsem koupené lístky dřív, už asi tři týdny. Je to pro mě úžasný zážitek," řekla Sáblíková v rozhovoru s českými novináři. Zápas si v hledišti vychutnávala z pozice, na kterou není moc zvyklá, a zapojila se i do mexické vlny.

"Člověk si to musí užít, protože nemám moc možností někam jít. Určitě to nějaký pátek bude. Hrozně si to užívám," usmívala se úspěšná reprezentantka.

Nijak jí nevadilo, že se dostala na zápas s outsiderem a při výsledku 8:0 se žádné drama nekonalo.

"Já si myslím, že každý zápas je zajímavý. Včera jsem se dívala na Lotyše, to bylo něco úžasného a napínavého. Góly jsou super. Pro Čecha, který může vyskočit z toho sedadla, je to úžasné," řekla Sáblíková.

Z místa za brankou neměla úplně dokonalý výhled. "Pomáhala mi tam ta velká obrazovka, ale na druhou stranu sedět takto, tak si člověk uvědomí, jaké tam létají rány. Že tu můžu být, je prostě neuvěřitelné," prohlásila Sáblíková.

Za aplaus fanoušků byla ráda, i když by si raději užila zápas bez velké pozornosti. "To je nepopsatelné. Doufala jsem, že mě tady nikdo nenajde, což se opět nepovedlo. Ale říkám, bylo to hrozně emotivní," prohlásila a vyhověla spoustě fanoušků se společnou fotkou. "Zvyklá jsem, ale nečekala jsem, že toho tady bude tolik," usmívala se.

Na sobě měla dres s číslem 93 kapitána Jakuba Voráčka. "Patří mezi nejoblíbenější, ale těch kluků je tam strašně moc a já bych nerada jmenovala jenom Jakuba," nespecifikovala svého favorita v českém výběru.

Na šampionát se vydala jen na otočku. "Nám začíná soustředění, takže jsem si jen odběhla. Máme ho na Vysočině. Máme objemovku na kole, nabíháme a tak. Samozřejmě se vrátím zpátky a budu všechno dál sledovat v televizi," prohlásila.

A přeje si, aby to čeští hokejisté na Slovensku dotáhli k úspěchu. "Jestli budou hrát s takovou zarputilostí, jako jsem viděla zápasy předtím, tak samozřejmě můžou dojít daleko. Já doufám, že to bude až do finále. Jako správný Čech a správný fanoušek jim přeju zlato," dodala Sáblíková.