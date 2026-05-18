Co bude s Kempným? Zkušený český obránce zatím dostal volno

Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním na mistrovství světa ve Fribourgu proti Švédsku vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem visí otazník.
"Michal se dnes ráno necítil dobře, tak jsme mu dali volno. Uvidíme, jaký bude jeho stav večer. Zda bude schopen nastoupit, nebo ne," řekl asistent trenéra Jiří Kalous po půlhodinovém rozbruslení, které bylo pro hráče povinné.
„Když bude schopen nastoupit, tak počítáme s tím, že by hrál,“ doplnil.
Do první útočné formace ke kapitánu Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi se vrátí Matěj Blümel, jenž v sobotu se Slovinci zůstal mimo sestavu.
Ve čtvrtém útoku si opět prohodí místa Jiří Černoch, jenž bude zpátky mezi Jaroslavem Chmelařem a Ondřejem Beránkem, s Michalem Kovařčíkem. Kovařčík bude připravený jako třináctý útočník.
"Věděli jsme, že změny nastanou. Vracíme se k sestavě, se kterou jsme začali šampionát," uvedl Kalous.
"Věříme, že Matěj Blümel naváže na výkony, které umí podat, a jeho forma bude gradovat. Je to bruslivý hráč, který se umí dostat do šancí a umí je také připravit," přidal asistent trenéra.
Blümel s Martinem Kautem zároveň povýšili do první přesilovkové formace, v níž zůstali bek Filip Hronek s útočníky Červenkou a Sedlákem.
Druhou tvořili obránce Tomáš Cibulka a forvardi Daniel Voženílek, Dominik Kubalík, David Tomášek a Jakub Flek.
Z přesilovkových formací vypadl Matyáš Melovský, mezi vyvolenou desítku hráčů na početní výhody se naopak posunul Flek.
Právě na hru v přesilovce byla zaměřená velká část zhruba půlhodinového tréninku.
"V přesilovce jsme se zatím neprosadili, což chceme samozřejmě změnit, takže jsme se rozhodli dát tomu nějaký impulz. Musíme být optimisti - věříme, že změna pomůže," řekl Kalous.
Čeští hokejisté se pokusí odčinit nečekanou sobotní porážku 2:3 v prodloužení se Slovinskem. Na úvod šampionátu zdolali Dánsko 4:1.
Oba soupeři se utkali na MS i před rokem, Seveřané přehráli Čechy ve čtvrtfinále 5:2. V průběhu této sezony měli také navrch: na turnaji Karjala zvítězili 3:1, na Švýcarských hrách 5:0, na Českých hrách 2. května v Českých Budějovicích 4:2, ale o pět dní později na Švédských hrách v Ängelholmu slavili Češi triumf 3:1.
Utkání základní skupiny B začne ve 20:20.
Předpokládaná sestava Česka: Kořenář - Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, T. Galvas - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - Chmelař, Černoch, O. Beránek - M. Kovařčík.
