Čeští hokejisté si komplikují situaci. Po bídném výkonu prohráli s Norskem

Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Švýcarsku s Norskem 1:4 a zkomplikovali si boj o druhé místo ve skupině - a tím možnost příznivějšího soupeře ve čtvrtfinále. Účinkování ve skupině zakončí v úterý proti jistému vítězi Kanadě.

Zklamaný Roman Červenka po porážce v zápase MS 2026 Česko - NorskoFoto: CTK
Češi sice v úvodu prověřili Haukelanda, ale z první vážnější šance udeřilo Norsko.

Hronek od zadního mantinelu posouval puk rozjetému Kovařčíkovi, nahrávku mu však dal pod nohy, puk získal Havard Östrem Salsten a propálil Pavláta.

V 7. minutě Češi propadli v útočném pásmu, na Kempného se řítili Vesterheim se zakončujícím Brandseggem-Nygardem a Pavlát lovil puk z branky podruhé.

Brzy poté mohl odpovědět z dobré pozice Ticháček, ale Haukeland zasáhl. Prosadil se až v 16. minutě Chmelař, když se prodral do útočného pásma a výstavní ranou do horního růžku snížil.

Ve druhé třetině Češi v touze po vyrovnání přidali a byli v útoku nebezpečnější.

Ve 27. minutě nedotáhl individuální akci ke gólu Sedlák, když mu v zakončení při snaze o bekhendový blafák, kdy už měl před sebou jen prázdnou branku, ujel kotouč z čepele.

O chvilku později následoval velký závar před Pavlátovým brankovištěm, národní tým však horké chvilky ustál.

Na začátku 32. minuty hráli Češi první přesilovku zápasu, dvě Kubalíkovy dělovky bez přípravy však zaduněly jen o zadní hrazení.

Ve 35. minutě měl "tutovku" Hájek, když si najel před brankoviště, při zakončení do odkryté branky však nezasáhl naplno kotouč. Následovala další početní výhoda Rulíkova výběru, ale Seveřané se bez potíží ubránili.

Po skončení přesilovky byl v podstatě na stejném místě jako Hájek Voženílek, jenže když už se chystal jen nastavit hůl Kubalíkově přihrávce a zblízka poslat puk za brankovou čáru, Haukeland vykopl pravou nohu a poslal kotouč do bezpečí.

Krátce před přestávkou zaúřadoval Haukeland pravým betonem znovu. Beránek pálil z dobré pozice mezi kruhy, jeho ránu ztlumil a přesměroval Brandsegg-Nygard a strážce norské branky udržel stejné skóre, jaké platilo už po první dvacetiminutovce.

Třetí dějství přineslo boj o každý kousek ledu. Norové pečlivě bránili těsný náskok a nepouštěli Čechy do šancí. Ve 48. minutě naopak prolétl útočným pásmem až před Pavláta Steen, český gólman zasáhl.

Uběhlo však jen pár vteřin a po bleskové souhře Norů na malém prostoru už neměl šanci. Pettersen našel Eirika Östrema Salstena, ten ihned Rönnilda, jenž doklepl kotouč do prázdné branky a vrátil svému týmu dvoubrankový náskok.

Ze zaplněných tribun se v tu chvíli začal ozývat pískot. Jeho intenzitu mohl zvýšit v 52. minutě Koblar, Pavlát ho však vychytal.

Jenže v 55. minutě vytáhli Norové zbraň, díky které notně potrápili Kanadu - Östbyho pokus tečoval těsně před Pavlátem Brandsegg-Nygard a bylo rozhodnuto.

Zmírnit výši prohry mohl ještě Červenka, jenže sám před Haukelandem neuspěl.

Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále, zahraje si ho po 14 letech. Čechy na MS porazilo poprvé od roku 2010.

Mistrovství světa hokejistů:

Skupina B (Fribourg):

Česko - Norsko 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Chmelař - 3. H. Ö. Salsten, 7. Brandsegg-Nygard (Vesterheim), 49. Rönnild (E. Ö. Salsten, Pettersen), 55. Brandsegg-Nygard (Östby, Koblar). Rozhodčí: Hronský (SR), Holm - Jonsson (oba Švéd.), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 6210.

Česko: Pavlát - Hronek, Kempný, Hájek, Ščotka, Alscher, Ticháček, T. Galvas - M. Kaut, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař - D. Voženílek, M. Kovařčík, Blümel. Trenér: Rulík.

Norsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen - Martinsen, Brandsegg-Nygard, Koblar - Vesterheim, T. Olsen, Bakke Olsen - E. Ö. Salsten, Eriksen, Rönnild - N. Steen, H. Ö. Salsten, Jacob Berglund - od 41. navíc Pettersen. Trenér: P. Thoresen.

1.

Kanada

6

5

1

0

0

30:11

17

2.

Norsko

6

4

0

1

1

21:11

13

3.

Česko

6

4

0

1

1

17:14

13

4.

Slovensko

6

3

1

0

2

19:15

11

5.

Švédsko

6

3

0

0

3

23:14

9

6.

Dánsko

6

1

1

0

4

12:22

5

7.

Slovinsko

6

0

1

1

4

8:24

3

8.

Itálie

6

0

0

1

5

4:23

1

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři

Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na sociální síti X to v pondělí v podvečer uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Požadavku praktických lékařů, který podpořili i zástupci lékařů specialistů, ministr vyjádřil podporu už v březnu na jejich kongresu.

