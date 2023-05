Když jsem měl být vidět, selhal jsem, litoval Kubalík. Vše proti nám, shrnul Červenka

Společně na hokejovém mistrovství světa v Rize táhli český tým. Dominik Kubalík (8+4) končil jako nejproduktivnější hráč turnaje, kapitán Roman Červenka (3+6) mu sekundoval. V Tampere však ani oni dva nedokázali smazat nulu na kontě reprezentace ve čtvrtfinále proti USA.

Kanonýra českého mužstva Kubalíka po čtvrtfinálové prohře 0:3 a vyřazení z turnaje štvalo, že nedokázal svou produktivitu prodat v rozhodujících chvílích. Nebodoval ani v závěrečném duelu skupiny s Kanadou.

"Je hezké dát góly Kazachstánu a Slovinsku, ale když jsme to potřebovali proti USA a Kanadě, nepovedlo se mi to. Jsem od toho, abych gól dal, beru to na sebe. Ve čtvrtfinále jsem pořádně nevystřelil na bránu," líčil zklamaný útočník Detroitu.

Zkraje zápasu za stavu 0:0 měl dobrou šanci, střelou zleva však trefil jen brankáře Caseyho DeSmithe.

"Když jsem měl být vidět, nebyl jsem vidět. Mohl jsem předvést více," mrzelo Kubalíka. S reprezentací zažil čtvrtá místa na olympiádě 2018 a MS 2019, potom také vyřazení ve čtvrtfinále na šampionátech v letech 2018 a 2021. Vloni u bronzu nebyl, teď prožívá další zklamání.

"Čtvrtfinále je tenký led, kdyby nějaká střela vyšla… Ale 0:3 je špatně, nebyla tam žádná přímočarost, strašně málo střel," pokračoval.

V průměru skoro o čtyři roky mladší americký výběr přestřílel Čechy celkově 34 ku 15. Po první třetině byl poměr ještě hrozivější: 11 ku 2.

"Amerika do toho vlítla, je to mladý bruslařský tým. Nepomohli jsme si žádnou rychlou přihrávkou z rozehrávky, zamykali nás, celou první třetinu měli puk na hokejce," popisoval kapitán Červenka.

Opakoval se tak scénář ze zápasu s Kanadou. Navíc Češi ve třinácté minutě inkasovali gól poté, co se střela Matta Coronata odrazila do branky od brusle Michala Jordána.

"To mluví za vše, my jsme si takhle nepomohli na celém turnaji. Nešli jsme si za tím. Nepomohli jsme si takhle debilní brankou, kdy se puk od něčeho odrazí," ulevil si Kubalík.

"Strašně nás to sráželo. Soupeř dal gól, který my jsme na MS nedali. Není to žádné brečení, ale všechno šlo proti nám. Vždy něco málo chybělo, vystihuje to celý průběh turnaje," soukal ze sebe Červenka.

Zápas se hrál ve velmi komorní atmosféře. Mnoho fanoušků totiž kvůli náročnému přesunu z Rigy do Tampere za Čechy nedorazilo. A domácí Finové se při čekání na vystoupení svého týmu bůhvíjak nezapojovali.

"To neberte jako výmluvu, ale na čtvrtfinále je to špatné, slabé. Když prohráváte, potřebujete nějak zvednout. Vzít si odněkud energii, něčím se nakopnout. Nestalo se to," kroutil hlavou kapitán.

Od začátku mistrovství se na český tým nabalovaly zdravotní potíže. Nakonec kvůli nim museli odcestovat domů Filip Chytil a Lukáš Sedlák, další hokejisté hráli s omezeními.

"Nesvádím to na to, ale byli naši první dva centři. To je realita. Těžko nahradíte hráče z NHL a nejlepšího hráče extraligy. Najednou jsme hledali jinou sestavu a kombinace. Oslabilo nás to, na druhou stranu i semklo. Našemu týmu jsem věřil," konstatoval Kubalík.

Poprvé od MS 2013 neporazili Češi na šampionátu nikoho ze silných soupeřů (počítáno Kanada, USA, Švýcarsko, Finsko, Švédsko, Rusko). Výsledkem je osmé místo, vůbec nejhorší v samostatných dějinách.

"To za mě není tak důležité. Kdybychom porazili Kanadu a vypadli ve čtvrtfinále, nic to nezmění. Chápu, jak to vypadá, ale mě štve dnešek," řekl Červenka.

I v 37 letech byl jedním z lídrů reprezentace, stejně jako vloni na bronzovém šampionátu. Bude mít chuť ukázat se za rok v Praze?

"To teď nemá cenu řešit. Pokaždé když jsem zdravý a je zájem, jedu reprezentovat rád. Ale co bude za rok, to nejde říct," uzavřel.