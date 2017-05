Češi padli se Švýcary. Soupeře pro čtvrtfinále jim určí až zápas Kanady s Finskem

před 1 hodinou

Česká hokejová reprezentace padla v posledním zápase skupiny se Švýcarskem 1:3. Českého soupeře pro čtvrtfinále určí až večerní duel Kanady s Finskem.

Paříž - Čeští hokejisté prohráli v závěrečném zápase v základní skupině na mistrovství světa v Paříži se Švýcarskem 1:3 a podruhé na turnaji vyšli bodově naprázdno. Svěřenci trenéra Josefa Jandače tak skončí třetí nebo čtvrtí a ve čtvrtfinále se utkají s Ruskem nebo s týmem USA, který vyhrál skupinu v Kolíně nad Rýnem.

Na třetím místě zůstanou Češi v případě, že Finsko ve večerním duelu ztratí alespoň bod s Kanadou; tím pádem by hrál Jandačův tým s Ruskem. V opačném případě jej čekají Američané a stěhování do Kolína nad Rýnem.

O jediný český gól se zasloužil Roman Červenka, brankáře Petra Mrázka překonali Vincent Praplan, Reto Suri a Damien Brunner.

Švýcaři do utkání nastoupili bez čtyř hráčů základního kádru, brankářská jednička Genoni zůstal na střídačce a šanci dostal až třetí gólman Schlegel. Vstup do zápasu se jim ale vydařil a již po 102 sekundách se dostali do vedení, když za Mrázkova záda pohotově dorazil puk Praplan.

Českému týmu chyběl pohyb a jeho hráči se do šancí nedostávali. Naopak ve 3. minutě mohl přidat druhý gól Suter, stejně jako později Suri ale pozorného Mrázka nedokázal překonat.

Při Loeffelově vyloučení mohl vyrovnat Červenka, ale neuspěl stejně jako po chybě české defenzivy již ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě Haas, jehož brejk Mrázek zlikvidoval. Schlegel si v první třetině nakonec připsal jen tři zákroky, poslední byl proti Plekancovi v další početní výhodě. Ostatní české střely Švýcaři zblokovali.

Ve 22. minutě mohl srovnat aktivní Červenka, velké šance měli ale i hráči ze země helvétského kříže. Mrázek si však poradil s akcí Herzoga, Suter poté zakončoval nepřesně. V 29. minutě se Švýcaři dočkali druhé branky, když Suriho střela od modré vypadla Mrázkovi z lapačky.

Češi poté nevyužili další přesilovku, ale v 35. minutě přece jen snížili. Střelu Šuláka, hrajícího poprvé na MS, Schlegel vyrazil, Pastrňák ale následně posunul puk na volného Červenku a jeden ze dvou švýcarských krajánků v české sestavě se již nemýlil.

Snížení Jandačův tým povzbudilo a Češi si vytvořili herní i střeleckou převahu. Gólman Curychu však odolával. Nepřekonali ho Voráček, Pastrňák, Řepík ani Zohorna.

V 53. minutě mohli Švýcarsko přiblížit k výhře Suter a Rüfenacht, Mrázek však jejich šance zlikvidoval. O pár vteřin později jej ale prostřelil Brunner a zápas rozhodl. Češi nedokázali snížit ani při závěrečné power play.

Mistrovství světa v hokeji:

Skupina B (Paříž):

ČR - Švýcarsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Červenka (Pastrňák, Šulák) - 2. Praplan (Diaz), 29. Suri (Kukan, Schlumpf), 53. Brunner (Richard, Loeffel). Rozhodčí: Kubuš (SR), Linde (Švéd.) - Dědulja (Běl.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 4531.

ČR: Mrázek - Gudas, Šimek, Jeřábek, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Šulák - Voráček, Plekanec, Sobotka - Pastrňák, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - R. Hanzl, Horák, T. Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Švýcarsko: Schlegel - Loeffel, Genazzi, Schlumpf, Kukan, Diaz, Marti - Brunner, Richard, Bodenmann - Ambühl, Malgin, Herzog - Praplan, Haas, Suri - Schäppi, Suter, Rüfenacht. Trenér: Patrick Fischer.