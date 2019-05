Nemůžeme pořád hrát jen super hokej, řekl Říha. Čtvrtfinále chce zvládnout takticky

před 1 hodinou

Čeští hokejisté na závěr bratislavské skupiny zdolali v divokém utkání Švýcary 5:4 a stejně jako na MS v roce 2016 získali před čtvrtfinále 18 bodů, nejvíce od zavedení současného formátu turnaje. Trenér Miloš Říha ocenil bojovnost a odhodlání týmu, nicméně před klíčovým zápasem vidí i taktické nedostatky. Se svými svěřenci teď bude čekat na výsledky večerních zápasů, které určí českému týmu dějiště i soupeře pro čtvrtfinále.

Jaké bylo utkání proti Švýcarsku?

Byl to velmi silný a emotivní zápas, v němž obě mužstva chtěla hrát. Trošku jsme prospali začátek a nechali se vyhecovat, spíš jsme si všímali nějakých zákroků mimo samotný hokej. Potom jsme se ale vrátili ke hře, zápas jsme otočili a vedli 4:2. Zase jsme usnuli, když jsme si mysleli, že Švýcaři se nezvednou po těch těžkých zápasech, co měli v nohách. Ale klobouk dolů před nimi.

Ve třetí třetině český tým přehráli, že?

Ano. A přehráli nás tím, co jsme hráčům malovali, takovými taktickými věcmi, což mě docela překvapilo, protože my Češi vždy použijeme hlavy na to, abychom zápas dotáhli do konce. Oni nás přehrávali zejména na vhazováních, která jsme si přitom ukazovali na videu. Taktickými věcmi, na které jsme nezareagovali. Ale myslím, že srdíčkem a charakterem jsme vyhráli zaslouženě.

Jakou reakci od hráčů máte na mysli?

Abychom hru kouskovali, když je potřeba. Zpomalili ji a nechtěli tolik hrát ten super hokej. Abychom nepropadali v útočném pásmu a nechtěli dát tolik gólů, ale naopak se trošku zaměřit na to, abychom neinkasovali.

Musel jste tedy tým krotit, aby nebylo tempo tak bláznivé?

Kdyby se dal zkrotit, tak ho zkrotím. Ale tam byla obrovská euforie. Měli jsme ze Švýcarů obavy, a to oprávněné, jak je vidět. Euforie za stavu 4:2 proto byla obrovská. Tehdy vypadali, že už se nezvednou.

Byl zápas se Švýcary ideální prověrkou před čtvrtfinále?

Z hlediska síly soupeře ano. Ale co se týče našeho výkonu, musíme hrát trošku jinak. Jestliže narazíme na silnějšího soupeře, musíme vydržet 60 minut pracovat podle nějakého schématu a podle něčeho, co si řekneme. Jinak fungovat nemůžeme.

Po velké šarvátce v první třetině se dlouho nehrálo. Chtěli jste v ten moment vyšší trest pro brankáře Reta Berru, který udeřil Filipa Hronka vyrážečkou, ale dostal jen dvě minuty?

Chtěli. Za to musí gólman dostat pět minut plus do konce utkání. Ale rozhodčí se s námi vůbec nechtěli bavit. Dneska se nechtěli bavit ani s kapitánem.

Když ve druhé třetině neuznali gól Dominika Simona, vzali jste si poprvé na turnaji trenérskou výzvu (tzv. coach challenge) a uspěli jste. Měli jste na střídačce hned jasno?

Nahoře na to máme lidi a okamžitě bylo jasné, že kotouč přešel přes čáru daleko dřív, než se náš hráč srazil s gólmanem. Takže tam nebyla ani chvilka zaváhání, že bychom si video nebrali. Věděli jsme, že to byl gól, který měl podle pravidel platit.

Podívejte se na sestřih zápasu:

ICYMI: Despite an early lead, @swissicehockey couldn't hold on and fell to @narodnitym thanks to a few lucky breaks.



WATCH MORE: https://t.co/rD1x2SJEnC pic.twitter.com/jHtdVG1jRP — IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2019

Jakub Voráček se dostal na bilanci 3+12 a už teď je v historii České republiky nejproduktivnějším hráčem na MS. Co k tomu říct?

Je to lídr, ale také hraje s vynikajícími spoluhráči, což si musíme uvědomit. Kuba se umí postavit, umí vystřelit, umí to vymyslet. Všichni mu jedině přejeme, abychom měli znovu takového člověka, o něhož se mužstvo i trenér mohou opřít, a může to ještě hezky vypadat.

Budete sledovat večerní zápasy a doufat, že Švédové nevyhrají 5:2, 6:3, 7:4 a výše rozdílem tří branek, abyste zůstali v Bratislavě?

Je to v rukách někoho jiného, ne našich. Počkáme, jak to dopadne. Věřím, že Švédové ani Rusové nebudou špekulovat, a budou hrát naplno.

Budete napjatě sledovat, kdo na vás vyjde?

Přijdu se do haly podívat na zápas Švédska s Ruskem. Už teď se na něco podíváme na hotelu, sledujeme soupeře z druhé skupiny. Doteď jsem viděl asi tři zápasy, dneska odpoledne si dám chvilku pauzu a pak se podívám na další. Budeme to mít připravené, sestříhané, detailně rozebrané. Pomaličku se začneme chystat na soupeře, na večerní zápas si přijdu odpočinout.

Máte tip na čtvrtfinálového soupeře?

Ne. Padni, kdo padni.

Myslíte, že i hráčům je to z hlediska stylu hry soupeřů jedno?

Myslím, že ano. Kromě Finů, které známe, jsou styly Kanaďanů, Němců a Američanů úplně stejné.