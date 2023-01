"Jeden z nejlepších za desítky let." Český tým nevídaně drtí soky a okouzluje zámoří

Češi podávají na hokejovém mistrovství světa dvacítek v Halifaxu a Monctonu nevídané výkony. Po parádní skupinové fázi zazářili i v klíčovém čtvrtfinále a budí stále větší rozruch.

V generálce na turnaj podlehli Švýcarsku 2:4, ve čtvrtfinále proti stejnému soupeři prohrávali mladí Češi 0:1 už po 22 vteřinách.

Připomeňme, že stáli proti týmu, který ve skupině porazil i Finsko a podlehl jen Spojeným státům. Svěřenci kouče Radima Rulíka však rychle otočili a nakonec šokovali drtivou výhrou 9:1.

"Jak špatně to začalo, tak to výborně skončilo," liboval si Rulík. "Mužstvo ukázalo vnitřní sílu. Vůbec jsme se nesesypali. Je to dané i tím, že máme čtyři nebezpečné formace. Hrajeme na všechny hráče a můžeme rozložit síly, což je naše obrovská výhoda. Začíná se to vracet."

Česko našlo v Halifaxu celkem 16 (!) různých střelců, nestojí tak jen na Jiřím Kulichovi nebo Davidu Jiříčkovi, o nichž se mluví jako o největších hvězdách mužstva.

Proti Švýcarsku zářila i čtvrtá formace Marcel Marcel - Adam Měchura - Petr Hauser, která obstarala tři branky. "Byla výborná, skvělá! Opravdu máme čtyři lajny, které můžou v produktivitě pomoct," dodal Rulík.

Produktivita Čechů je nevídaná. Od roku 1996, kdy se juniorský šampionát začal hrát v současné podobě, tedy se základními skupinami a play off, nemá konkurenci.

Po skupině měli Rulíkovi svěřenci skóre 24:6, překonali tak zápis 20:4 ze zlatého roku 2001. Jejích čtvrtfinálová demolice 9:1 je pak jednou z nejvyšších výher v historii vyřazovacích bojů MS dvacítek.

Od poslední medaile, bronzu z roku 2005, přitom mladí Češi vyhráli čtvrtfinále jen dvakrát a pokaždé těsně. V lednu 2018 porazili Finsko 4:3 po nájezdech a na minulém šampionátu udolali 4:2 Spojené státy, když poslední gól vstřelili při soupeřově hře v šesti.

"Češi v tuto chvíli potvrdili - a výrazně překonali - vysoká očekávání. Momentálně se jim daří na všech pozicích. Je to jeden z nejlepších českých týmů za desítky let," napsal po drtivé výhře nad Švýcarskem novinář Steven Ellis.

Šéf českého hokeje Alois Hadamczik ještě před play off podotkl, že Rulíkovi junioři můžou útočit na zlato, první od roku 2001: "Kluci předvádějí skvělý hokej, nebuďme skromní, mají na to turnaj vyhrát."

Ve středečním semifinále číhá na Čechy Švédsko. Ve skupině proti němu odehráli dobrý zápas a přestříleli ho 35:24, ale padli 2:3 v prodloužení. Na minulém mistrovství, které po odkladu proběhlo v srpnu 2022, s ním zase prohráli 1:3 v boji o bronz.

"Teď jsme ale mnohem lepší než v létě," prohlásil hvězdný Kulich. "Máme v týmu dobrou mentalitu, hrajeme jako jeden muž. Nepřekvapuje nás, kolik dáváme gólů. Víme, že máme hodně dobrých hráčů," doplnil.

"Se Švédy už jsme hráli v základní části, což myslím, že je… No, nebudu to říkat," nechtěl Rulík zmínit, že nedávný střet je výhodou. "Víme ale, proti komu jdeme."

Program play off:

Středa 4. ledna - 20:30 semifinále: Česko - Švédsko

Čtvrtek 5. ledna - 00:30 semifinále: Kanada - USA, 20:30: o 3. místo

Pátek 6. ledna - 00:30 finále