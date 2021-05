"Noční můra. Co to děláme?" Švédy zaskočila česká smršť, doma už jim nevěří

Z 0:2 na 4:2. Švédské hokejisty zaskočilo české povstání ve třetí třetině. "Mysleli jsme, že máme zápas pod kontrolou," krčil rameny útočník Oscar Lindberg. Reprezentace Tří korunek stále může postoupit do čtvrtfinále mistrovství světa, ale doma už jí věří málokdo.

Riga (od našeho zpravodaje) - Takovou smršť zřejmě nečekali ani čeští fanoušci. Parta trenéra Filipa Pešána směřovala ke třetí porážce na turnaji, ale pak dala během prvních osmi minut třetího dějství tři góly.

"Tohle je noční můra. Co to děláme?" reagoval na zvrat komentátor televize SVT Chris Härenstam.

Švédsko následně bojovalo o návrat do zápasu, ale marně. Nakonec českou výhru pojistil gólem do prázdné brány rychlonohý Jakub Flek.

"Nedokázali jsme se vyrovnat s tlakem, který na nás Češi vytvořili. Pozvedli svoji hru, zatímco u nás to bylo naopak," litoval trenér Seveřanů Johan Garpenlöv.

"Těžká porážka," přidal Rickard Rakell, který v úvodním dějství zvyšoval na 2:0. "Měli jsme to ve svých rukách. O přestávce před třetí třetinou jsme si říkali, že musíme nadále hrát svoji hru, ale bylo to těžké, když hned skórovali v přesilovce. Najednou byli plní energie. Snažili jsme se vzdorovat, ale nešlo to."

Kouč Garpenlöv byl po závěrečném hvizdu pod těžkou palbou kritiků. Schytal to třeba za brzké odvolání brankáře, které přišlo víc než tři minuty před koncem.

"Nejsem matematik, ale pocitově a ze své zkušenosti musím říct, že tohle je prostě moc brzy," řekl ve studiu SVT bývalý obránce Daniel Rahimi. Někdejší hvězda NHL Mikael Renberg souhlasil: "Švédsko potřebovalo jediný gól, mohlo ještě počkat."

Garpenlöv čelil kritice i za to, že si na konci nevzal oddechový čas.

"Nemuseli jsme si ho brát," hájil se. "Ke konci jsme měli šanci a já se pak Oscara (Lindberga) ptal, jestli je unavený. Říkal, že nepotřebuje odpočinek. Potom čas ubýval. Neměl jsem ale pocit, že oddechový čas byl zapotřebí."

Švédové tak po čtyřech utkáních zůstávají na posledním místě skupiny, což by před turnajem nikdo netipoval. Hrozí jim nevídaný krach. Poprvé od zavedení systému play off můžou skončit už ve skupině.

Ze hry o čtvrtfinále sice ještě nejsou, ale situace je kritická. "Máme nůž na krku," řekl útočník Andreas Wingerli.

"Pochopitelně jsme pod tlakem," dodal jiný forvard Pär Lindholm. "Musíme teď vyhrát každý zápas, abychom měli šanci na postup. Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom šli dál."

Pokud Seveřané v dalších vystoupeních porazí Velkou Británii, Slovensko i silné Rusko, budou mít 12 bodů. To na postup mnohdy stačí.

Švédové vlastně ještě můžou přeskočit kterýkoliv z výše postavených celků, ale musejí spoléhat na souhru okolností. Švédský deník Expressen vypracoval optimistický scénář, podle kterého Skandinávci skončí s 12 body čtvrtí před pátým Českem, které porazí Velkou Británii a Dánsko, ale podlehne Slovákům.

Podle ankety listu Aftonbladet už ale věří v postup jen čtvrtina Švédů.