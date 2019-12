Chci být lídr, hlásí Čajka. Švýcarskou cestu si pochvaluje a vyhlíží vzácnou licenci

První mezistátní přípravný duel před domácím mistrovstvím světa juniorů českým hokejistům nevyšel. Ve Frýdku-Místku podlehli Švédům 1:5, proti jednomu z favoritů turnaje jasně zaostali. Jako kapitán vedl mužstvo útočník Petr Čajka, jenž působí už pátou sezonu ve švýcarských soutěžích.

Co vám ukázal přípravný zápas proti Švédsku?

Ukázal nám, že se musíme připravit lépe. Na Švédy jsme nestačili. I když jsme místy měli dobré věci, přišlo mi, že Švédové jsou všude o krok před námi. Mají dobrý tým, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme do nich jít více, urvat to bojovností. Oni jsou na tom technicky lépe, takové zápasy musíme uhrát srdíčkem.

Nasazení bylo podle vás málo?

To bych neřekl, ale může tam toho být více. Hodit si puk dopředu, jít za ním, navzájem si pomoct. Umíme to hrát lépe.

Uznáváte, že herně vás Švédové přehráli? Většina jejich gólů padla po hezkých individuálních akcích.

To je pravda, to musím uznat. Ale ať je to 1:3 nebo 1:5, je potřeba si z toho vzít co nejvíce a pořádně se připravit na Slováky. Nesmíme nic podcenit a připravit se na ně, jako kdyby to byl kdokoliv jiný.

Jediný gól jste dali z přesilovky, ale obecně vám hra v početní výhodě vůbec nešla. Slovy trenéra Václava Varadi byla šílená.

Vůbec nám nevyšly. Měli jsme jich poměrně dost, ale měli jsme problém se založením, málo jsme stříleli, hloupě jsme ztráceli puky. Musíme se na to zaměřit, něco si k nim určitě řekneme.

Byl to navzdory porážce užitečný test? Švédové přijeli jako favorité a mohli by být potenciálně vaším soupeřem ve čtvrtfinále.

O čtvrtfinále se porveme, ale tam už bude každý soupeř silný. Na každý pád to byl dobrý test, podíváme se na video, řekneme si, co máme zlepšit a připravíme se na Slováky a vstup do turnaje.

Jak vy osobně vnímáte, že můžete být součástí týmu, který se chystá na domácí MS? Proti Švédům jste mužstvo vedl jako kapitán.

Jsem za to strašně rád a snažím se to trenérům vracet. Uvidím, jaké to bude na šampionátu, kdybych se do finální nominace dostal. Už tohle je pro mě čest. Chci být lídr a předávat zkušenosti mladším klukům, protože jsem byl v týmu už před rokem ve Vancouveru, i když mi účast na MS nakonec utekla.

Jak se vám hrálo před vyprodanou halou ve Frýdku-Místku? Cestu na stadion našlo přes dva tisíce diváků, na přípravu solidní, viďte?

To bylo výborné. Výsledek nedopadl podle představ, ale vážíme si toho, že nás fanoušci přišli podpořit v takovém počtu. V Třinci a v Ostravě bude fanoušků ještě násobně více. Podporu cítíme a těšíme se na další zápasy.

Cítíte osobně, že máte v reprezentaci povedenou sezonu? Dosud jste nasbíral devět bodů (5+4), jste nejproduktivnější hráč týmu.

Na to se moc nekoukám, protože každý turnaj je jiný. Vstup do sezony se mi povedl, na druhé akci už jsem ale nebodoval. Jako centr navíc hledím na to, abych hrál dobře dozadu, což musí být lepší. Není to je o bodech. Teď musím odevzdat všechno v posledním přípravném zápase.

Berete to tak, že se v Česku můžete ukázat domácím fanouškům, kteří vás kvůli působení ve švýcarské lize spíš neznají?

Samozřejmě. Myslím, že každý to tak bere. Hodně kluků hraje v Americe, další ve Finsku, chceme se ukázat. Kdyby nominace vyšla, přijela by se podívat rodina. MS bude určitě pecka a neopakovatelný zážitek, pro mě poslední šance na dvacítkách.

Rvete se o domácí MS, zahrál jste si na osmnáctkách, nakukujete do nejvyšší švýcarské soutěže dospělých. Ukazuje se vám, že jít ve 13 letech do Švýcarska byla správná volba?

Jsem tam pátým rokem (v minulé sezoně byl Čajka v zámořské OHL, pozn. red.), v příští sezoně dostanu švýcarskou hokejovou licenci, což je podle mě vzácná věc. Musíte odehrát pět let, abyste dále nebyl brán jako cizinec. Jsem tam opravdu spokojený, hraje se mi dobře, je to krásné prostředí, výborní trenéři. Nevím, kde by to bylo lepší.

V této sezoně jste odehrál jedno utkání za A-tým Servette Ženeva ve švýcarské lize. Jaká to byla premiéra?

Švýcarská liga má kvótu čtyř cizinců na tým, takže těch šancí nedostávám zatím tolik. Pořád ještě hraju pod statutem cizince. Takže i proto jsem byl za tu příležitost rád, bylo to skvělé. Někdo se zranil, naskočil jsem do áčka. Ta liga je hodně rychlá a kvalitní. Budu se snažit vybojovat si pro příští sezonu místo v kádru a v Servette pokračovat.

Ve švýcarské juniorské lize patříte k nejproduktivnějším hráčům. Jaká je to soutěž a jaké má tempo?

Rozhodně to není špatná liga. Dostávám tam tunu času na ledě, strašně moc hraju. Minulou sezonu v OHL to bylo asi o úroveň výše, ale i ze švýcarské juniorky se snažím vzít si maximum. Na mezinárodní scéně se přeci jen musím trochu přizpůsobit tempu. Švédové mají v týmu hráče, kteří stabilně nastupují ve švédské lize.

Váš odchod do Švýcarska se zrodil náhodou. Odcházel jste na zkušenou do zahraničí a asi jste neplánoval, že tam vydržíte tak dlouho, ne?

To ne. Měl jsem v plánu to zkusit a rozmyslet si za rok, kam to pak bude pokračovat. Dostal jsem nabídku jít do většího týmu, za další sezonu znovu do ještě většího. Dozvěděl jsem se o licenci a rozhodl jsem se zůstat.

Je vám líto, že před týdnem trochu překvapivě skončil v kempu František Řehák, který jde stejně jako vy "švýcarskou" cestou? V této sezoně dokonce pravidelně nastupuje v první lize.

Nechci komentovat rozhodnutí trenérů a jak na tom Franta je, nebo není. Každopádně jsem s ním kamarád, rok jsme spolu v Rapperswillu hráli. Mrzí mě, že už není v týmu s námi, ale tak to je. Porvou se ostatní kluci.

Švýcarsko pořád pro mladé české hráče není úplně zavedenou zemí na rozvoj, nicméně každoročně přesvědčuje o růstu svého hokeje. Tlačí se na hokejové velmoci?

Určitě. Pracují s mladými hráči dobře, nerozutíkají se jim. Nechci mluvit proti českému hokeji, ale ve Švýcarsku bylo pro mě zásadní dobré skloubení školy s hokejem. Byl to jeden z důvodů, proč jsem tam šel. Nicméně v posledních letech se Švýcarům opravdu daří. Vloni byli druzí na MS dospělých, čtvrtí na juniorském šampionátu. Hezky se to poslouchá.