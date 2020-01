Slzy na krajíčku a naštvání. Nepoučili jsme se, Švédové nás přehráli, uznali Češi

Čeští hokejoví junioři prohráli se Švédskem 0:5 a na domácím mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. Čekání na vytouženou medaili nadále trvá. Čeští hokejisté po drtivé porážce nechodili kolem horké kaše, že jim soupeř nedal šanci.

Útočníku Karlu Pláškovi se při rozhovoru s novináři leskly oči, z kapitána Libora Zábranského mladšího čišela velká zlost. Znovu to nevyšlo, Češi ani na turnaji v Ostravě nedotáhli světovou špičku, zaostávají za ní.

"Jsem naštvaný, co jiného mám říct? Švédové ukázali kvalitu a my jsme to nezvládli," řekl Zábranský. "Hrozně jsme bojovali, ale oni nás přehráli vším," pokračoval obránce, který byl se čtyřmi brankami nejlepším střelcem českého týmu na turnaji.

Ve čtvrtfinále znovu trápily český tým časté fauly. "Vadilo nám to celé MS, byl to náš hlavní problém. Turnaj jsme si neprohráli jen v zápase se Švédy, ale i v těch ostatních, kdy nás oslabení stála body a spoustu sil. Síly nám ve čtvrtfinále scházely," popisoval útočník Adam Raška.

Češi se v úvodních minutách úspěšně bránili švédské převaze, mezi devátou a dvanáctou minutou však přišla série tří faulů. Kámen úrazu ze zápasů ve skupině nezmizel, vyloučení Otakara Šika za vyhození puku mimo hřiště a trest pro Jana Šíra za sekání na vhazování byly naprosto zbytečné. Šírovo vyloučení Švédové potrestali a odskočili do vedení.

"Blokovali jsme střely, do všeho jsme šli po hlavě," hodnotil Zábranský. "Po hloupých vyloučeních jsme bránili docela dobře, ale inkasovali jsme," viděl trenér Václav Varaďa. "Celkově jsme na turnaji předržovali puky, komplikovali jsme si život. Dělali jsme hrozné chyby," dodal.

Češi prohrávali většinu vhazování

Pět minut před koncem první části dostali Češi šanci v přesilovce, ale nakonec i v této herní situaci inkasovali. Brankář Lukáš Dostál, který se vrátil do hry po nemoci a absenci v utkáních proti zámořským soupeřům, chyboval při rozehrávce za bránou a Hugo Gustafsson pohodlně zvýšil náskok Seveřanů.

"Trochu jsme se nadechovali, Lukáš však ztratil puk a dostali jsme laciný gól na 0:2," mrzelo Varaďu. "Nechali jsme v tom Dostyho vykoupat, nikdo jsme mu při rozehrávce nepomohli. Takové góly pak zůstanou v hlavě a za stavu 0:2 je to proti Švédům těžké," konstatoval Zábranský.

Gólman Ilvesu Tampere na začátku zápasu podržel český tým dobrými zákroky, ale slabou chvilkou ho následně potopil do dvoubrankového manka. Laciný gól dostal také v přípravném utkání proti Slovensku, proti Kanadě inkasoval Nick Malík do prázdné klece po nečekaném odrazu puku od mantinelu.

Od začátku zápasu se Čechům nedařilo na buly. Po první třetině na nich měli žalostnou úspěšnost 21 procent. "To se nesmí stávat. Prostě nám už chyběly síly. Švédové byli všude první, pořád byli na puku," uvedl Raška. Za celý zápas faulovali Seveřané jen jednou. "Bez puku si těžko vynutíte fauly," poznamenal 18letý útočník kanadského Rimouski.

Zkraje druhého dějství zvýšil Nils Höglander svým druhým gólem na 3:0 a Švédové následně náskok v klidu kontrolovali. V této činnosti jsou už v juniorské kategorii mistry, Češi neměli až na jedinou skrumáž před švédskou brankou žádnou příležitost ke snížení.

"Švédové si myslí, že jsou nedotknutelní a mohou si dovolit, co chtějí. Snažili jsme se jim dostat pod kůži, ale musíme si přiznat, že byli lepší," řekl kapitán Zábranský. "Cítil jsem z týmu, že má slinu a chuť. Jenže Švédy s jejich kvalitními obránci jsme nedokázali dostat pod soustavný tlak," pojmenoval problém Varaďa.

Přízeň fanoušků nezlomil ani debakl

Ve třetí třetině pykali Varaďovi svěřenci za dva fauly Martina Haše. Victor Söderström nejprve mazácky proměnil trestné střílení, při pátém gólu Davida Gustafssona v přesilovce rozebrali Švédové českou čtyřku akcí do prázdné branky. Tři korunky zpečetily jednoznačné vítězství.

Posledních pět minut odehráli Češi po vyšším trestu Karla Klikorky za sekání v oslabení a symbolicky stvrdili pozici nejtrestanějšího týmu na turnaji. Švédové se v semifinále utkají s Ruskem, Češi končí doma bez medaile stejně jako v letech 1994, 2002 a 2008.

Těšit domácí výběr může alespoň podpora věrných fanoušků, kteří nepřestali povzbuzovat ani za stavu 0:5. V závěru čtvrtfinále tleskali vestoje, pokřikem děkovali hokejistům a loučili se s turnajem.

"Měli jsme skupinu smrti a odešli jsme z ní se vztyčenou hlavou. Děkujeme fanoušků a musíme se k tomu postavit čelem, prohráli jsme" uzavřel Zábranský. "Nesmírně si cením toho, že při nás fanoušci i na konci stáli. Měli jsme tady výbornou partu, drželi jsme při sobě jako tým. Na MS nikdy nezapomenu," doplnil Raška.