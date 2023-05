Rozchytával ho Havlát. Měl jsem strach, líčí Vejmelka. Z NHL dostal špatné zprávy

Přesně v polovině skupinové fáze hokejového MS v Tampere a Rize pustilo Česko do akce svého jediného brankáře NHL na turnaji. Proti Slovinsku zažil o dost jiný zápas, než na jaké je zvyklý ze zámořské Arizony.

Riga (od našeho zpravodaje) - Slovákům čelil Šimon Hrubec, Kazachům Marek Langhamer a Lotyšům znovu Hrubec.

Až ve čtvrtém klání na šampionátu stál mezi českými tyčemi 26letý Vejmelka, který se na rozdíl od svých současných kolegů prosadil ve slavné NHL.

Že půjde do brány, zjistil od trenérů po středečním tréninku. "Zatím to probíhá tak, že se dozvíme, kdo chytá, vždycky den před zápasem. Bylo to tak pokaždé," přiblížil brankář poměry v české kabině.

A že čekal na šanci tak dlouho? "Víceméně jsem to neřešil. Byl jsem prostě připravený chytat, hned jak mě trenér pošle do brány," podotkl.

Do ostrého utkání naskočil poprvé od generálky na MS na Českých hrách, tedy po jedenácti dnech. "Nějaké doba to je, ale měli jsme hodně tréninků, takže v zápřahu jsem byl. Zápas je samozřejmě o něčem jiném, ale já už se mentálně dokážu dobře nachystat, když nějakou dobu nechytám. Je to o tom mít dobře nastavenou hlavu a pak o koncentraci. Fyzicky jsem na tom dobře," líčil.

V den zápasu Vejmelka jako jediný z českých reprezentantů absolvoval dopolední rozbruslení. Společnost mu dělali trenér gólmanů Zdeněk Orct a generální manažer Martin Havlát, který zavzpomínal na hráčské časy a zastřílel si.

"Říkal mi, že je na ledě po čtyřech letech, ale znát to nebylo. Měl jsem strach, abych nedostal pukem do hlavy, ale zvládl to dobře," přiblížil Vejmelka.

Doslechl se, že situace v českém brankovišti je velkým tématem v médiích a mezi fanoušky, ale víc se o to nezajímal. "Neřešil jsem to. Musím říct, že sám během mistrovství žádné takové články nečtu. Kdo bude chytat, je na trenérovi," prohlásil

Podobný postoj zaujal k zásadní zprávě ze zámoří, kde obyvatelé města Tempe zamítli v referendu návrh na výstavbu čtvrti za dvě miliardy dolarů, jejíž součástí měl být nový stadion Arizony. Ta v uplynulé základní části nastupovala za posměchu kritiků ve skromné univerzitní hale, přesun do důstojnějšího zázemí nutně potřebuje.

Hned po krachu referenda se vyrojily spekulace, že NHL Arizonu na své mapě škrtne a přesune se jinam. Třeba do Texasu nebo Utahu.

Vejmelka má v klubu smlouvu ještě na dvě sezony. "Samozřejmě vím, že se rozhodlo, že aréna se zatím stavět nebude, ale detaily jsem nezjišťoval, moc to nevnímám. Teď mi jde hlavně o to, abychom byli úspěšní tady v Rize, další věci budu řešit až během léta," vysvětlil.

Zatímco ve slabé Arizoně je zvyklý na to, že na něj léta spousta střel, proti Slovinsku čelil jen 20 pukům. Ve své úvodní třetině na letošním MS pustil za záda hned dva, ale poté outsiderovu euforickou jízdu utnul řadou výtečných zákroků a pomohl k vysoké výhře 6:2.

Dosáhl na úspěšnost zákroků 90 procent.

"Líbil se mi. Začátek pro něj nebyl jednoduchý, ale ještě v první třetině a pak i v té druhé nás podržel v oslabení podržel několika vážně skvělými zákroky. Dal nám šanci zápas vyhrát," chválil svého papírově nejlepšího brankáře trenér Kari Jalonen.

Kdo bude chytat příště je však - jak správně tušíte - nejasné.