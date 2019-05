Ukázali jsme hokej, který Češi dříve hráli, řekl Říha. Ale při Rusech stálo štěstí

před 35 minutami

Nervydrásající souboj o třetí místo proti Rusům na hokejovém MS v Bratislavě dospěl po strhujícím průběhu až do nájezdů, tak blízko medaili česká seniorská reprezentace od roku 2012 nebyla. Přesto jí to znovu necinklo, Češi podlehli Rusům 3:4 a skončili čtvrtí. Trenér Miloš Říha prožil u národního týmu první sezonu a vyjádřil obrovskou spokojenost s přístupem hráčů. Konec šampionátu ho bolí.

Jak hodnotíte zápas o bronz proti Rusku?

Byl to neuvěřitelný výkon našeho mužstva. Jsem hrdý na hráče a na to, co dnes předvedli. Po zápase s Kanadou svůj výkon neskutečně zvedli, vystřelili na soupeřovu branku 50 střel. Ruský brankář podal vynikající výkon a nám chybělo trošku více štěstí. Kluci byli od úplného začátku namotivovaní na vítězství, hráli s daleko větší lehkostí než v zápase s Kanadou. Spadl z nás tlak a odpovědnost, vytvářeli jsme si spoustu šancí, ale štěstí stálo při brankáři Rusů.

Co jste říkal na výkon českého gólmana Šimona Hrubce?

Měl těžkou roli, ale zase nejčistší hlavu. Poté, co se Pavel Francouz vrátil na lůžko, rozhodovali jsme se mezi Patrikem Bartošákem a Hrubcem. Myslím, že to utkání odchytal spolehlivě a vychytal některé šance Rusů.

Jak těžký byl pro vás výběr hráčů pro nájezdy?

To bylo asi jedno z nejtěžších rozhodování, protože střelců máme hodně. Seděl tam ještě Michal Řepík i další kluci, ale takhle jsme se prostě rozhodli. Některých hráčů jsme se ptali a všichni do toho chtěli jít.

Ve třetí třetině jste přestříleli soupeře 18:5. Byla to i po herní stránce nejlepší česká třetina na šampionátu?

Podle mě byl z naší strany dobrý celý šampionát, projev mužstva byl velmi dobrý. Zase se tam ukázal český hokej, který Češi vždy hrávali. V závěru se ukázalo i to srdíčko a vůle, s níž jsme vyhrávali, ale chybělo nám štěstí.

Ukázal vám tým příslib do budoucna pro český hokej?

Je to spíš ukázka do budoucna. Potřebujeme mladé hráče, aby nám vytvořili větší konkurenci a rádi jezdili do národního mužstva.

Jaké byly ohlasy mladých hráčů, kteří se ukázali letos?

Říkali, že budou chtít přijet znovu a reprezentovat. Řekli to i hráči, kteří třeba nehráli, Filip Chytil i Jakub Vrána, kterého jsme několikrát probírali. Všichni se chtějí vrátit, žádnou křivdu necítí. Totéž kluci, se kterými jsme tvořili základ a do nominace se nakonec nedostali. Všichni chtějí i za rok jet. To je příslib. Jen bych chtěl, aby se i v extralize ukázali ti mladší hráči, abychom je mohli brát na turnaje Euro Hockey Tour a vyzkoušet je tam. Pak budeme mít základnu širší.

Jak se tvořila taktika před zápasem o bronz? Udělal jste nějaké změny v sestavě, přeskupil pořadí formací.

Něco jsme museli udělat. Nemohlo to být fádní a jasně dané tak, jak jsme postupovali. Sešli jsme se až před zápasem a řekli jsme si taktiku na Rusy. Bylo to hlavně o hlavách. Vyčistit je a namotivovat zase na další zápas, protože zklamání po zápase s Kanadou bylo dost velké. Jsem hrdý nejen na hráče, ale i na celý realizační tým.

Byl v týmu hráč, který vás na turnaji příjemně překvapil?

Určitě takoví jsou, ale nechci jmenovat.

Mrzí vás porážka od Rusů o to více, že takhle blízko medaili český tým za posledních sedm let nikdy nebyl?

V kabině není nikdo, koho by to nemrzelo.

Změnil byste zpětně některé své rozhodnutí?

Vždycky můžete udělat něco jinak, na každém turnaji. Kritiků, kteří zase na přímo nevystoupí, je milion. Že měl hrát ten nebo ten, že jsem to měl udělat jinak. My se ale díváme každému přímo do očí. Asi bychom nic neměnili.

Co český hokej potřebuje, aby zase vystoupal na nejvyšší místa?

Práci.

Co vám dal a vzal první rok u národního týmu?

Vzal mi bronzovou medaili. A co mi dal? Zase zpátky českou hrdost.

S nástupem do funkce jste zdůraznil, že nastolíte režim tvrdé práce. Potvrdila se vám tato cesta jako správná?

Já jsem neřekl, že je to moje cesta. To je cesta každého trenéra. Je to normální. Že jsme nastolili pravidla, kluci je vzali a pak zjistili, že jim opravdu sedí a vyhovují, to je jen o přesvědčení lidí. Nic ohromného jsme nedělali.