Češi si smlsli i na Rakousku, bezbrannému soupeři nasázeli osm gólů

před 1 hodinou

Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa v Bratislavě ve skupině B pátý zápas ze šesti, když porazili Rakousko vysoko 8:0. Bodově se tak dotáhli na dosud stoprocentní Rusko a díky lepšímu skóre svého jediného přemožitele přeskočili. Rakušané zůstávají bez bodu, mají skóre 6:36 a v posledním duelu ve skupině je v pondělí večer čeká boj o udržení s Italy. Poražený celek sestoupí.

Skóre otevřel Radek Faksa, ještě v první třetině ho následoval Dominik Kubalík. V průběhu druhého dějství se prosadili další útočníci Dominik Simon, Michal Řepík a Michael Frolík. Pak mezi 43. a 46. minutou skórovali ještě jednou Řepík, bek Jan Kolář a Jakub Vrána. Čisté konto vychytal Pavel Francouz, jenž nedopřál soupeři ani gól rovněž v předchozím utkání s Italy (8:0). Faksa, Kubalík a Kolář zaznamenali po třech bodech (1+2).

Posledním soupeřem výběru kouče Miloše Říhy ve skupině bude v úterý od 12:15 Švýcarsko. Ve hře bude vedle určení čtvrtfinálového soupeře také místo konání zápasu a hrozba cesty za bojem o první čtyřku do Košic.

Českou branku střežil opět Francouz, do hry se dostali Tomáš Zohorna s bratrem Hynkem, v sestavě naopak nebyli bek Moravčík a útočník Chytil. Rakušané ve snaze o to, aby ušetřili co možná nejvíce sil na klíčový duel s Italy, nasadili do hry brankářskou trojku Herzoga, nechali odpočívat několik opor a duel odehráli jen se 17 hráči.

Zápas měl od začátku jasný průběh. Bylo jen otázkou, kolik gólů Češi neškodnému sokovi nastřílejí. Tečující Kubalík sice neuspěl, ale Faksa z kruhu ranou zápěstím pod horní tyčku otevřel v polovině osmé minuty skóre. Tomáš Zohorna jel v oslabení sám, zkusil blafák do bekhendu, ale gól nedal.

V 15. minutě se Kubalík protlačil přes Petera do zakončení a zvýšil. Jedinou vadou na kráse byly čtyři menší tresty na straně favorita už do první přestávky, zatímco Rakušané nefaulovali. I proto si mohli od konce 18. minuty zahrát 85 vteřin pět na tři, cestu do vyložené šance však najít ani za této situace nedokázali.

Už po 41 sekundách druhé části přišla rychlá souhra, kdy Hronek od modré čáry našel Voráčka, jenž okamžitě nastřelil hůl čekajícího Simona a bylo to 3:0. Rutta musel po faulu opět pykat, ale šanci měl Řepík. Na konci 24. minuty neproměnil Simon samostatný únik.

Pak dostali rovněž 85 sekund hry v pěti proti třem k dispozici Češi a Řepík v polovině zápasu zvýšil na 4:0. Peter ho navíc při oslavě gólu krosčekoval, pokračovalo se tedy pět na tři, ale jen krátce, neboť Frolík přidal pátý gól. Další šance Obrista, Kubalíka a Rauchenwalda už stavem nepohnuly.

Na začátku třetího dějství spálil velkou možnost Thomas Raffl, jehož vychytal Francouz. Po chvilce čelil Herzog třetímu sólu v utkání a Řepík ukázal neúspěšným spoluhráčům návod, jak s ním naložit - rychlou střelou pověsil puk přesně do horního růžku.

Odstartoval tím smršť českého týmu. Symbolicky o 100 sekund později ve 100. reprezentačním utkání ozdobil své jubileum nechytatelnou bombou na bližší tyč obránce Kolář, jemuž nachystal puk Voráček. Za dalších 55 vteřin se trefil ještě Vrána a trenéři na rakouské střídačce sáhli k oddechovému času.

V polovině třetiny se zranil jeden z hlavních sudích, ale po ošetření zápas dořídil. Příliš práce už s kolegy neměl, jelikož zápas se zcela v poklidu dohrál a ve hře bylo jen Francouzovo čisté konto.

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku:

Skupina B (Bratislava):

ČR - Rakousko 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. Faksa (Kolář, Gudas), 15. D. Kubalík (Gudas), 21. Simon (J. Voráček, Hronek), 31. Řepík (Faksa, D. Kubalík), 31. Frolík (Gulaš, Hronek), 43. Řepík (D. Kubalík, Kolář), 45. Kolář (J. Voráček, Frolík), 46. J. Vrána (Jaškin, Faksa). Rozhodčí: Rantala (Fin.), Sidorenko (Běl.) - Jensen (Dán.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 8:5. Využití: 2:0. Diváci: 9072.

Sestavy:

ČR: Francouz - Hronek, D. Musil, Rutta, D. Sklenička, Gudas, Kolář, Zámorský - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, Palát - H. Zohorna. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Rakousko: Herzog - Schlacher, Pallestrang, Schumnig, Unterweger, Peter, Strong - Haudum, Herburger, T. Raffl - Zwerger, Rauchenwald, Hofer - Ganahl, Hundertpfund, Baumgartner - Obrist, Cijan. Trenéři: Roger Bader, Alexander Mellitzer, Markus Peintner.