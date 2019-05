Na čtvrtfinále nejspíš s Bartošákem. Němci jsou rovnocenný soupeř, varují Češi

před 7 minutami

Českou branku by měl ve čtvrtfinále proti Němcům hájit Patrik Bartošák. | Foto: Milan Kammermayer

Fanouškům se může zdát německá reprezentace jako nejslabší výběr z košické čtyřky, nicméně čeští hokejisté nepřijali soupeře pro čtvrtfinále mistrovství světa s velkou radostí. Zůstávají obezřetní. Trenér Miloš Říha o sestavě mluvit nechtěl, ale vše nasvědčuje tomu, že do branky se ve čtvrtek večer postaví Patrik Bartošák.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Čeští hokejisté se připravovali ve středu před čtvrtfinále MS v Bratislavě zhruba hodinu na ledě tréninkové arény. Říha potvrdil, že první a třetí útočná formace zůstanou beze změny, o složení zbylých útoků se však ještě bude rozhodovat.

Spolu by tedy měli hrát Jakub Voráček, Michael Frolík a Dominik Simon v elitní řadě a plzeňská trojice Milan Gulaš, Jan Kovář, Dominik Kubalík. Otázkou je, kdo nastoupí po boku Radka Faksy, kdo ve čtvrtém útoku a kdo zůstane mimo sestavu.

"Ještě se rozhodneme, kdo bude hrát. Máme více variant," řekl Říha. Soupeře pro čtvrtfinále přijal podle vlastních slov, jako by to byl kdokoliv jiný. "Jsou disciplinovaní, ukáznění, nebude to nic jednoduchého. Vůbec bych neřekl, že jsou nejschůdnější soupeř," pokračoval.

Trenér národního týmu nabídl srovnání Němců s Kanadou. "Kanaďané hrají takový hokej pro sebe, hodně útočný. Ale až tolik se nevrací, nejsou tolik disciplinovaní. Němci, to je naprostá disciplína. A jsou nepříjemní, tvrdí, nesmíme jim dát čuchnout," upozorňoval Říha.

V Košicích český tým svého skauta na pozorování soupeřů pro play off neměl, ale má připravený video materiál. "Všechno máme nahrané a sestříhané, už jsem něco viděl. Před večeří si uděláme poradu a připravíme se," poznamenal 60letý kouč.

Němci nejsou jen individuality a zbytek

O nasazení brankáře má Říha jasno, ale prozradit jeho jméno nechtěl. Okolnosti nasvědčují tomu, že by měl ve čtvrtfinále nastoupit Bartošák, který odchytal ve skupině čtyři utkání včetně toho úterního se Švýcary nebo proti nejtěžším soupeřům Švédsku a Rusku.

"Musím si dát pozor na všechny jejich hráče, nejen na hvězdy. Kdyby mě pak vysmahl někdo jiný, asi bych se divil," odpovídal Bartošák na dotaz o nejproduktivnějším Němci Leonu Draisaitlovi z Edmontonu.

"Nebereme Němce jako pár individualit, ale jako rovnocenného soupeře. Do čtvrtfinále se dostali stejně jako my a zápas proti nim bude možná ještě těžší než proti Švédům a Rusům ve skupině," řekl brankář, který by měl hned na svém prvním MS chytat čtvrtfinále.

Těžkou hlavu si z utkání, o kterém se říká, že rozhoduje o úspěchu a neúspěchu, nedělá. "Zvenku to může působit jako zatím nejdůležitější zápas na turnaji, ale hráč si to nesmí moc připouštět. Pokud dostanu důvěru, budu šťastný a odvedu maximum," podotkl Bartošák.

Němce řadí spolu se Švýcary do světové špičky a připomněl jejich olympijské finále z Pchjongčchangu v loňském roce. "Nepřekvapuje mě, kam se dostali tady na MS. Nesmíme je podcenit," zopakoval brankář.

Vzpomínka na čtvrtfinále ze zlaté Vídně

Ve čtvrtfinále MS se Češi a Němci potkají po 23 letech. Ve Vídni v roce 1996 byl duel, který Češi vyhráli 6:1, pikantní pro Roberta Reichla. V dresu Německa proti němu totiž nastoupil bratr Martin, který dodnes žije a trénuje v německém Rosenheimu.

"Není příjemné, když proti vám hraje bratr. Ale oba jsme koukali na to, abychom odvedli svou práci," vzpomínal současný asistent trenéra Říhy. Ve Vídni Češi po jasném vítězství nad Němci porazili v semifinále USA, finále proti Kanadě strhli na svou stranu v závěru a získali zlato.

Reichel ale vídeňský šampionát s tím letošním porovnávat nechtěl. "Je jiná doba, jiný hokej. Němci se za ty roky zvedli, i v NHL mají hráče, kteří tam patří k nejlepším. Připravíme se na ně stoprocentně," ujistil.

Němci budou v Bratislavě trénovat po příjezdu z Košic dnes večer. Čtvrtfinále je na programu ve čtvrtek ve 20:15.