Češi přiblížili hrozbu propadáku. Šílený start, začali jsme hrát pozdě, mrzelo Varaďu

Čeští hokejisté podlehli na domácím mistrovství světa juniorů Německu 3:4 a v boji o postup do čtvrtfinále si zadělali na velké potíže. Pokud se jim v dalších zápasech nepodaří bodovat proti USA a Kanadě, budou spoléhat na příznivý souběh výsledků.

Čeští junioři se dostali na domácím MS po prohře s Německem do svízelné situace. | Foto: Dalibor Sosna

Češi mají po dvou zápasech na kontě tři body za výhru 4:3 proti Rusku, ale porážka s Němci znamená značnou trhlinu v honbě za postupem ze základní skupiny. Aby měli svěřenci Václava Varadi situaci stále čistě ve svých rukách, nesmí vyjít v soubojích se zámořskými celky naprázdno.

"Čtvrtfinále je stále reálné, na turnaji se může stát všechno. Hráli jsme vyrovnaný zápas s Ruskem i Německem, Němci podle mě nejsou o nic horší než USA nebo Kanada," prohlásil kapitán českého týmu Libor Zábranský mladší.

Nicméně pokud Američané a Kanaďané splní roli favoritů a v zápasech s Čechy nezaváhají, vyhne se domácí družina propadáku jen v případě souhry příznivých výsledků z příštích zápasů Ruska a Německa.

"Musíme se snažit proti těžkým soupeřům, kteří nás čekají. Musíme si věci ukázat a rozebrat. Věřím, že se kluci zlepší a vyvarují se faulů, které nás stály zápas s Německem," poznamenal kouč Varaďa.

Na nedisciplinovanost upozorňoval mužstvo už po prvním utkání s Ruskem, jenže někteří hráči si jeho rady nevzali k srdci. Hned po úvodním buly fauloval na útočné polovině Matěj Pekař, Češi v prvním oslabení inkasovali a od té doby v dalším průběhu už jen marně dotahovali.

Plán s aktivním startem vzal za své

Synovec asistenta dospělé české reprezentace Roberta Reichla Lukas v dresu Německa dotlačil se štěstím puk za brankovou čáru. V osmé minutě zvýšil na 2:0 po hezké akci Němců John-Jason Peterka, který v dresu Salcburku působil nedávno v českých mládežnických soutěžích.

"Byl to šílený start, faulovat hned po několika sekundách a inkasovat, to jsme v plánu neměli. Vzalo nám to šmrnc, chtěli jsme na ně vletět, protože Němci měli v nohách včerejší večerní zápas proti USA," zlobil se Varaďa. V první třetině snížil z přesilovky Martin Haš, na vyrovnání ale Češi nedosáhli.

Po polovině druhého dějství šli Češi po faulu Zábranského do tří a nejlepší hráč utkání Dominik Bokk zvýšil na 3:1. Stejný hráč vstřelil ve třetí části rozhodující branku Německa. Varaďův výběr si s Bokkem, Peterkou a Timem Stützlem nedokázal poradit.

Rozdíloví hráči Němců se ukázali v plné síle, kdežto v českém týmu se žádní takoví nenašli. "Němci číhali na své šance, využili tři přesilovky a to rozhodlo," konstatoval Varaďa.

Češi při dobývání německé branky v útočném pásmu často nevěděli, co vymyslet. "Bylo to nemastné neslané, nemohli jsme se dostat do tempa," pokračoval český trenér. Zlomil přišel až v závěrečné desetiminutovce. Češi ožili, dvěma brankami snížili na 3:4 a hnali se za vyrovnáním.

"Kdybychom takhle hráli 60 minut, vypadalo by to úplně jinak," litoval Zábranský. "Z kluků bylo cítit, že hrozně chtějí. V prvních dvou třetinách takový projev nebyl," měl jasno Varaďa.

Kapitán: Sami jsme se zakopali, je to na nás

V neděli mají Češi den volna, bez zápasu, v pondělí se utkají s USA a na Silvestra dokončí skupinu duelem proti Kanadě. "Jsme sice malinko pobouchaní, ale po dvou zápasech mají kluci ještě dost sil. Přeju si, abychom navázali na posledních deset minut," vyslovil trenér.

"Naším špatným výkonem jsme se do toho zakopali a sami se z toho musíme dostat. Jsme zklamaní, chtěli jsme vyhrát a mít trochu klid," přiznal kapitán Zábranský. "Ale půlnocí to končí, v neděli musíme dobře odtrénovat a připravit se na Ameriku," dodal bojovně.

České hráče hnala i v druhém zápase ve skupině vyprodaná Ostravar Aréna. 8693 fanoušků povzbuzovalo především při závěrečném náporu. "Byli úžasní, vnímáme to. Je nám líto, že jsme jim to neoplatili výhrou, pokusíme se o to v příštích zápasech," vzkázal brankář Lukáš Dostál.

Je jisté, že čeští hráči budou ve zbylých zápasech balancovat na tenké hraně. Američany neporazila česká dvacítka na MS už osm let, Kanadu naposled v prosinci 2013. Na druhou stranu právě javorové listy vyřadili čeští hráči vloni ještě jako osmnáctka na MS v Čeljabinsku, kde Dostál vychytal překvapivé čtvrtfinálové vítězství 2:1.

Zkrátka příští dění v Ostravě slibuje pro český tým velké drama.