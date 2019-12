Nemyslíme na čtvrtfinále ani boj o udržení, ale Němce jsme měli porazit, uznal Haš

Po překvapivé výhře nad Ruskem padli čeští hokejoví junioři na domácím světovém šampionátu v Ostravě s Němci a pořádně si zkomplikovali cestu do čtvrtfinále. Obránce Martin Haš z finské Tappary Tampere se při porážce 3:4 podílel na všech českých gólech, ale po zápase jen obtížně zaháněl velké zklamání.

Zápas začal smolným gólem, snažil jste se tam situaci zachránit na brankové čáře. Jak jste to viděl?

Viděl jsem to moc dobře. Puk skákal na brankové čáře, snažil jsem se to dát pryč, ale bohužel jsem trefil přímo Dostyho (brankáře Lukáše Dostála, pozn. red.) a od něho se to odrazilo zpět do mě a do brány. Byl to trochu smolný gól, ale moc víc se toho dělat nedalo. Udělal jsem, co jsem mohl.

Panuje v týmu velké zklamání? Po cenné výhře nad Ruskem jste proti Německu ztratili tři body.

Zklamání je to určitě obrovské. Měli jsme se vyvarovat faulů, které jsme dělali. Musíme se zlepšit do dalších zápasů. Věřím, že to vyjde. Nicméně Němce jsme měli porazit.

Je to velká komplikace před USA a Kanadou?

Stačí hrát svou hru, kterou víme, že umíme. Vyvarovat se faulů, ubojovat to. Proti Rusům jsme ukázali, že to umíme. Musíme hrát stejně.

Měli jste dvě silné pasáže po kontaktním gólu na 1:2, ale místo vyrovnání z přesilovek jste dostali gól ve třech na 1:3.

Nějaké přesilovky jsme využili, to nám hodně pomohlo, ale také jsme pak měli přesilovky pět na tři, ve kterých jsme bohužel gól nedali. Němci ano, to rozhodlo zápas.

Čemu přičítáte množství faulů? Nebylo to i o tom, že němečtí útočníci byli možná mrštnější než Rusové?

To asi ne, nevím. Pár zbytečných faulů tam bylo, dostali jsme dvě desítky, chvíli jsme hráli na čtyři beky. To by nebyl takový problém, ale pak se tam točí pár stejných hráčů, další se na led ani nedostanou, to je chyba. Kluci nejsou v tempu, musíme hrát v pěti a točit všechny lajny.

Jak velké problémy vám dělaly první dvě formace Němců?

Věděli jsme, jací hráči tam jsou, koukali jsme i na videa. Věděl jsme, že osmičku (Tima Stützleho) i toho beka (Moritze Seidera) si musíme dobře hlídat. Jejich rozehrávky se nám docela dařilo bránit, ale když se dostali do zóny, byli v tom dobří. Tam dali góly a rozhodli to.

Bylo těžké bránit Stützleho nebo Dominika Bokka, kteří míří do NHL?

I Rusové měli takové hráče, má je každý tým. Tihle kluci u Němců dělali rozdíl, věděli jsme o nich, snažili jsme je hlídat, ale dali góly v přesilovkách, kde už jsme je neuhlídali.

Máte v hlavě spíš čtvrtfinále, nebo boj o udržení?

Ani jedno. Teď máme v hlavě jen příští zápas a do toho musíme jít se vším, co máme.

Asi to celkově nebyl výkon, jaký jste si představovali, že?

Nebyl. Jak jsme hráli na konci těch deset minut, tak jsme měli hrát celý zápas. Posledních deset minut nestačí, abychom vyhrávali zápasy. Svou hru musíme hrát pořád, to musíme zlepšit.

Cítili jste velkou energii po snížení na 3:4?

Cítili jsme euforii, měli jsme přesilovky, byli jsme celou dobu u nich v pásmu. Mohli jsme ještě dát gól a vyrovnat.

Neuškodilo vám, že jste byli před zápasem v roli favoritů?

Vůbec jsme Němce nepodcenili, věděli jsme, že tam mají dobré hráče, talenty. Připravovali jsme se na to jako na každý jiný těžký zápas.

Základ je teď věřit si stejně na Američany a Kanaďany?

Určitě ano.