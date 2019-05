Nervózní Češi udolali Německo až ve třetí třetině, o finále si zahrají s Kanadou

The Simon - Voracek - Frolik line goes heavy to the net and regain the lead for @narodnitym #IIHFWorlds #CZEGER



