Chtěli jsme Němcům ukázat, že nemají šanci, říkal Pastrňák. Před zápasem měl nervy

Napočtvrté se Davidu Pastrňákovi na seniorském mistrovství světa podařilo prolomit čtvrtfinálovou hranici a o víkendu si s českou hokejovou reprezentací zahraje o medaili. Na vítězství 4:1 proti Němcům se podílel dvěma body a stylově oslavil středeční 26. narozeniny. Hned po konci utkání už se snažil nastavit hlavu směrem k sobotnímu semifinále.

Helsinky (od našeho zpravodaje) - Mezi novináře přišel ve výborné náladě. Aby ne, David Pastrňák si s národním mužstvem poprvé vyzkouší medailové zápasy. Ve čtvrtfinále proti Německu otevřel skóre už ve 3. minutě po exkluzivní nahrávce Davida Krejčího a uklidnil mužstvo.

Po dalších dvou trefách v přesilovkách Češi zápas kontrolovali, odolali závěrečnému náporu Němců a zvítězili 4:1. Pastrňáka zároveň těšilo, že uspěl v hale, na kterou měl z juniorských let jednu černou vzpomínku.

Poprvé na čtvrtý pokus jste s národním týmem zvládl čtvrtfinále. Jaký je to pocit?

Je to první krůček. Máme tady nějakou misi, celý turnaj jsme se připravovali. Měli jsme nějaký plán a proces, abychom na tenhle zápas byli připravení. Myslím, že z pohledu celých šedesáti minut to bylo nejlepší utkání od doby, co jsem na turnaji. Soustředili jsme se, nedělali moc chyb. Byli jsme obětaví, disciplinovaní. Přesilovky nám vyšly, oslabení zase kluci výborně odbránili. Gólman byl neskutečný.

Rozhodl výborný začátek? V první třetině jste využili obě přesilovky a vedli jste 2:0.

Jo, určitě. Byl důležitý, ale bavili jsme se, že ať se stane cokoli, chceme mít dobrý nástup. Někdy ho máte dobrý, ale dostanete gól. Chtěli jsme se každé střídání soustředit na sebe. Věděli jsme, že nějaké góly dáme. Naštěstí to tam spadlo brzo, i pak jsme hráli slušný hokej a kontrolovali to.

David Krejčí vám dal hezký dárek k včerejším narozeninám v podobě přihrávky do prázdné brány, viďte?

No, hezký. (úsměv) Já to od něj čekám. Je neskutečné, že tak těžká nahrávka, jakou mi dal, vypadá úplně jednoduše. Opravdu to byl super výkon, teď musíme pořádně zregenerovat a připravit se na sobotu, abychom nastoupili stejně.

Takže jste čekal, že Krejčí bude ještě nahrávat? Drtivá většina hráčů by v jeho pozici před brankou střílela.

Hned, co si zastavil puk, jsem věděl, že když mu do něj nepíchnou, přijde mi to přesně na hůl.

Ve třetí třetině jste za stavu 3:1 jeli dva sami na brankáře, Krejčí vám dvakrát přihrál. Sehrály roli nervy, že jste šanci neproměnili? Němci dotírali a byli blízko kontaktní brance.

Ne, tam to nervy nebyly. Gólman udělal výborný zákrok. Pokud by se Němci vrátili do zápasu, bylo by to kvůli našim chybám, že bychom přestali hrát. Ale my jsme to po inkasovaném gólu odmakali vepředu. Nezmatkovali jsme, i když měli tříminutový tlak a hráli bez brankáře. Drželi jsme se naší hry.

Jak blízko je teď medaile?

No, dva zápasy. Je to blízko, ale zároveň hrozně daleko. Udělali jsme první krůček. Teď se musíme soustředit dál a připravit se na další zápas. Pořád budou v turnaji zbývat čtyři týmy, což je ještě dost. Dáme si večeři, vrátíme se do Tampere a budeme se věnovat sami sobě.

Jak jste vnímal atmosféru čtvrtfinále? Na MS je to vždy specifický zápas, po kterém může být konec.

Naštěstí se hrálo už odpoledne. Nervy trošku pracovaly, ale před zápasem jsme se navzájem podporovali. Říkali jsme si, že musíme být sebevědomí. Vlítnout na ně a ukázat, že nemají šanci.

Co s vámi udělalo prostředí jiné haly?

Led byl docela v pohodě, hezký. Na halu jinak nemám dobré vzpomínky, prohráli jsme tady na dvacítkách 0:7 ve čtvrtfinále (v lednu 2016 proti USA, pozn. red.). Jsem rád, že to dneska vyšlo, a rychle zpátky do Tampere.

V Helsinkách přišlo na čtvrtfinále 4290 diváků. Těšíte se zpátky do Tampere i proto, že atmosféra na medailové zápasy by měla být lepší?

To doufejme. Zatím těch "hejtrů" máme více v Česku, než přijelo tady. (úsměv) Samozřejmě klobouk dolů před každým fanouškem, který dorazil do Helsinek. Doufáme, že Češi přijedou i do Tampere.