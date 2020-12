Medaile, nebo propadák? V zámoří od neprověřených Čechů velký úspěch nečekají

Francouzský hokejový útočník Valentin Claireaux po rozvázání kontraktu s Pardubicemi bude pokračovat v české extralize v Mladé Boleslavi. Podle klubového webu bude devětadvacetiletý účastník pěti mistrovství světa působit v Bruslařském klubu minimálně do konce této sezony.

"O Valentina jsme měli zájem už v létě, nakonec ale zamířil do Pardubic. Jsme rádi, že to vyšlo teď," řekl sportovní ředitel Mladé Boleslavi Václav Nedorost. "Věříme, že především díky svému skvělému bruslení zapadne do našeho týmu i stylu hry, a to hlavně poté, co odešel Radim Zohorna a zranil se Adam Zbořil," doplnil Nedorost.

Claireaux si v této sezoně v dresu Dynama připsal v 23 zápasech čtyři body za gól a tři asistence. V extralize působil už v minulém ročníku, kdy hrál za Zlín a ve 42 duelech včetně play off zaznamenal 30 bodů za 11 branek a 19 přihrávek. S Mladou Boleslaví, kterou v sobotu čeká duel v Plzni, Claireaux dnes poprvé trénoval.

Před příchodem do extraligy hrál rodák ze Saint-Pierre a Miquelonu, francouzských ostrovů u východního pobřeží Kanady nedaleko Newfoundlandu, tři sezony ve finské nejvyšší soutěži za Lukko Rauma a Sport Vaasa. Do Finska zamířil z francouzského Angers už v sezoně 2015/16 a hrál nejdříve ve druhé nejvyšší lize za KeuPa Keuruu. Na mistrovstvích světa sehrál 34 zápasů a připsal si devět bodů za pět gólů a čtyři asistence.