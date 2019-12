Pokud se nepoučíme, máme minimální šanci, říká Varaďa. Na Silvestra opláchl fanouška

Poslední utkání na domácím mistrovství světa českým hokejovým juniorům nevyšlo. Češi podlehli Kanadě 2:7, postoupili do play off ze čtvrtého místa a ve čtvrtfinále narazí na Švédsko. Kouč Václav Varaďa doufá, že se jeho svěřenci příště konečně vyvarují faulů.

Jak moc jste trnul při první třetině a čtyřech gólech Kanady?

Je to zklamání. Hráči tam jdou a udělají kiksy, které nás stojí šanci v těchto důležitých zápasech. Je to frustrující a pokud se z toho hráči nepoučí, nemáme proti kvalitním týmům šanci zvítězit.

Čím si vysvětlit tak velkou nedisciplinovanost?

Vnímal jsem na začátku, že kluci hrozně chtějí vyhrát a vyšlápnout si na Kanadu, která turnajem tak nějak proplouvala. Věřili, že to dají, ale dostali jsme se do úzkých. Nedisciplinovanost nás stojí síly, Kanada nám odskočila. Ve druhé třetině jsme dali rychlé góly, ale gól na 5:2 po smolném odrazu nám ubral momentum, které jsme získávali. Malinko nám to zase popadalo zdravotně. Ale tento rok je za námi, je tady nový rok a ten chceme vykopnout dobře.

Jak jsou na tom Karel Plášek a brankář Lukáš Pařík, kteří nedohráli?

Karel by měl být na další zápas v pořádku. Je to drobné zranění a věřím, že bude dobrý. Lukáš má zranění v dolní části těla, podle lékařů a prvotních vyšetření by to nemělo být nic vážného. Uvidíme během dne, jak to bude vypadat.

K tomu byl mimo hru další gólman a jednička Lukáš Dostál.

Stoprocentně zdravého máme v tuto chvíli z brankářů jen Nicka Malíka. Jedině, že bychom tam dali nějakého útočníka. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Během dne budeme chytřejší.

Ale ani útočníků už vám tolik nezbývá.

Taky ne. Pořád jsme na lavičce Patrik Eliáš a já, myslím, že by to Švédové proti nám měli těžké. (úsměv) Zranění přicházejí, je tady nějaká únava, zápasů je hodně. Chybí nám Honza Jeník a Jakub Lauko, kteří by nám jistě pomohli. Ale nejsou tady, věřím, že se kluci vydají ze zbytku sil.

Jsou Švédové nejtěžším soupeřem, na kterého jste mohli jít?

Dívám se na to pozitivně. Švédové i vloni propluli svou skupinou a následně padli se Švýcary, kteří hráli disciplinovaně, od podlahy a jako tým. Pro nás je to ukazatel toho, že se dá hrát s každým. Můžeme porazit Rusy, hrát vyrovnanou partii s Američany, i když byla třeba převaha na jejich straně. O zápasy s Němci a Kanaďany jsme přišli kvůli nedisciplinovanosti.

České zápasy jsou zatím jako na houpačce.

Někdo z kolegů už to říkal. Jeden den svatba, podruhé pohřeb. Teď to proti Švédům vychází na svatbu. (úsměv)

Fauly jsou velkým tématem od prvního zápasu. Co může trenér udělat navíc, než jen říkat hráčům, ať si na to dávají pozor?

Je to o vyspělosti hráčů. O tom, jak si to vtlučou do hlavy, my jim to tam bijeme zleva, zprava. Je to o zodpovědnosti vůči ostatním hráčům, těm, kteří jsou více nebo méně nasazovaní. Zřejmě nejsme tak vyspělí, že bychom to udrželi v každém zápase.

Vy sám jste také dostal jeden menší trest za coach challenge po gólu Kanaďanů na 2:5.

V podstatě ano. Věděl jsem, že to může hrozit. Reklamoval jsem ofsajd, potažmo zakázané uvolnění, které mělo být odpískané. Cítil jsem, že to momentum se tam měnilo. Tak nešťastný gól se mi na mezinárodní úrovni ještě nestal. Brankář jede za bránu, puk odskočí od mantinelu a oni ho dorazí do prázdné branky. Navíc hned potom, co my vstřelíme dva rychlé góly. Věděl jsem, že kdyby to neuznali, stav by byl 2:4 a my jsme se zase mohli chytit.

Co říkáte na MS na metr rozhodčích?

Některé fauly jsou úplně jasné, u těch trnu. Některé jsou teda hodně slabé a u těch zase trnu jinak. (smích) Čeká nás ale nový zápas, na to se musíme soustředit. Přál bych si, abychom se z toho dneška poučili, jinak máme šance minimální.

V první třetině jste měl ze střídačky lehký konflikt s kanadským fanouškem, trochu jste ho opláchl vodou. O co šlo?

Začal mi tam bouchat do plexiskla a posměšně se vyjadřovat. Pořádně jsem na něho neviděl, tak jsem si jenom omyl plexi, abych se mu podíval do tváře. Pak jsme se jen tak pozdravili, myslím, že tím to skončilo. Věřím, že i pro něj to bylo osvěžující.

Oslavíte nějak příchod nového roku?

Já s kolegy určitě budeme pracovat.