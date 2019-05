Zápasy s Itálií nám moc nedají, mělo by se hrát méně, říká nový lídr bodování Frolík

před 7 minutami

V Bratislavě se rozehrál do parádní formy, k výhře 8:0 nad Itálií přispěl dvěma góly a dvěma asistencemi a s celkovou bilancí 5+5 předskočil v kanadském bodování MS bouráky Kučerova a Nylandera. Přesto leželo Michaelu Frolíkovi na srdci především blaho týmu a zisk povinných tří bodů proti trpaslíkovi. Po zápase uznal, že střety s podobnými soupeři jsou trochu zbytečné.

Je vysoká výhra nad Itálií splněnou povinností?

Asi jo. Začátek nebyl úplně jednoduchý, první gól jsme dali trochu později. Ve druhé třetině měli Italové za stavu 1:0 pár šancí, Francík (Pavel Francouz) to naštěstí pochytal. Pak jsme dali trochu kuriózní gól, což nás uklidnilo, a další jsme hned přidali v přesilovce. Italové už pak trochu odpadli a jsme rádi, že nám to tam napadalo.

Čím to, že se zápas rozsekl až ve druhé třetině?

Týmy typu Itálie mají na začátku dost sil a drží tempo v bruslení. My jsme včera večer hráli, možná jsme byli zpočátku trochu unavenější. Za nerozhodného stavu nebo za stavu 1:0 se potom může stát cokoliv, je to ošidné. Jedině dobře, že jsme pak odskočili dvěma třemi góly a hru jsme dál kontrolovali.

Může vám takový zápas vůbec v něčem pomoct?

Já nevím, asi moc ne. Může nám to trochu dodat sebevědomí. Dima (Dmitrij Jaškin) dal dva góly, doufejme, že mu to pomůže trošku se zvednout, i když i doteď hrál dobře. Jinak víme, že ten soupeř je slabší, než co nás čeká ve čtvrtfinále a dál, takže je fajn si takhle zastřílet, ale do budoucna nám to příliš nepomůže. Musíme být pořád lepší.

Mluvíte o Jaškinovi, ale také vy jste měl dva góly a dvě přihrávky. Celkově jste teď s bilancí 5+5 nejproduktivnějším hráčem turnaje.

Ježiš, to ani nevím. Asi to bude znít jako klišé: Je sice dobré, když můžete svými body pomoct týmu a zvedne vám to sebevědomí, ale já pořád koukám hlavně na týmový úspěch a týmovou výhru. Na konci bude vždycky nejvíce záležet na tom, jak dopadneme jako tým.

Itálie na turnaji zatím neskórovala a většinou dostává od soupeřů velké příděly. Nepřipadají vám takové zápasy zbytečné?

Nechci to moc komentovat. Z pohledu hokejistů by zápasů na MS asi mohlo být trochu méně, ale takhle je to prostě dané. Hala byla zase vyprodaná, lidi fandí, takže pro ně je to super. Vydělává to nějaké peníze a je to jen dobře pro diváky.

Jak těžké je najít pro tyto zápasy motivaci a nepřehrávat akce?

V první třetině jsme měli nějaká střídání, kdy jsme je točili a byli jsme na puku. Ale spíš jsme akce přehrávali a snažili jsme se to dávat do prázdné branky. Oni stáli okolo brány v pěti a docela dobře bránili, nebyl prostor. Pak jsme si řekli, že je zkusíme rozhodit první střelou, načež nějaká kombinace může přijít. A naštěstí to vyšlo.

Na konci zápasu jste ještě vystupňovali tlak. I kvůli lidem v hale jste chtěli nastřílet co nejvíce gólů?

Když diváci začnou řvát "Ještě jeden!" nebo něco takového, samozřejmě chcete přidat. Ale je to těžké. Když je to o hodně, motivace se trochu ztrácí. Chcete zápas hlavně dohrát a ušetřit nějaké síly. Když máte šanci, chcete dát gól. To jsme splnili a jsme za výsledek rádi.

Cítíte na ledě, že je vaše souhra v první lajně s Jakubem Voráčkem a Dominikem Simonem stále lepší? Prosazují se i oni.

Ano. V každém zápase, který spolu odehrajeme, se objeví nové věci. Snažíme se hodně komunikovat a myslím, že i tím se pořád zlepšujeme. Doufejme, že formu nejlépe vyladíme na hlavní zápasy.