Po montérkách chystá metodu obřího biče. Hra se nám nedaří, mrzí Pešána

Češi teprve podruhé v historii mistrovství světa ztratili body proti Bělorusku. Na rozdíl od Švédska či Kanady už sice nejsou na nule, ale trenér Filip Pešán spokojený rozhodně není. "Jestli nepřidáme hokejovost a větší dodržování systému, nebudeme úspěšní," varuje.

Filip Zadina říkal, že za dva body jste rádi. Souhlasíte?

Nejsme rádi za dva body, protože jsme chtěli tři. Chtěli jsme soupeře porazit, i když jsme věděli, že odehrál výborné zápasy. Vzhledem k průběhu utkání, speciálně ve druhé půlce třetí třetiny a v prodloužení, jsme ale za dva body nakonec rádi.

Cítíte vy osobně úlevu?

Není to úleva. Doufal jsem, že dneska vezmeme opratě do rukou a budeme dominovat, což se úplně nestalo. Na druhou stranu musím říct, že jsme narazili na defenzivně velmi dobře připraveného soupeře, který byl nebezpečný v protiútocích. I proto porazili Švédsko. Ani další soupeři Běloruska to nebudou mít jednoduché.

Hra českého týmu ale měla k dokonalosti daleko, že?

Hodně daleko. Týmu se nemůže upřít snaha, nasazení, ale tyhle věci mají být automatické. Co ale není automatické - tým utkáním žil, podporoval se. Je to takový malý základ, malá náplast na to, že se nám hra zatím nedaří.

Vnímal jste, že zápas byl pro hráče psychicky náročný? Další porážka by znamenala vážné komplikace.

Viděl jsem to na nich. Myslím, že všichni hráči vnímají situaci podobně jako já. Mistrovství jsme začali s Ruskem, kdy jsme po devíti výhrách museli dobře vstoupit do turnaje. Nepodařilo se nám to. Pak jsme museli vyhrát se Švýcarskem. To se taky nepodařilo. Před Běloruskem už bylo "muset" napsané tak obřím písmem, že jsme opravdu museli. Za dva body jsme rádi, ale když nepřidáme hokejovost a větší dodržování systému, tak nebudeme úspěšní. Každý se to snažil strhnout individuálně, což bohužel není cesta.

Nasadil si tým pomyslné montérky, o kterých jste mluvil? Pracoval opravdu tvrdě?

Jednoznačně. Tým od začátku pracoval na sto procent. Ale jak jsem říkal, chybí nám lehkost, chemie. Moje práce je, abych ji nalezl.

Máte na to recept?

Turnaj se rozběhl obrovským tempem, takže máme spoustu materiálu, abychom chemii nalezli. Faktem je, že když se k vám těsně před turnajem připojí tři čtyři hráči, kteří mají velmi důležité role, samozřejmě to týmem zatřese. Vyzkoušeli jsme si tři zápasy, každý měl jiný průběh, scénář. Teď je na nás, abychom během dvou dnů volna nalezli ideální dvojice, trojice. A svázali kluky víc do systému, který fungoval.

Neříkáte si, jestli zásah do týmu v podobě hráčů NHL na poslední chvíli nebyl až příliš velký? Slováci se drželi vyzkoušeného a teď vedou skupinu.

Slováci odehráli fantastické utkání s Ruskem. Systémově, nasazením, srdcem. I proto, že nemají žádná velká jména a pracují pro tým. Ale uvidíme, jak budou pokračovat dál. Každá mince má dvě strany.

Co tím myslíte?

Stojím si za tím, že nominace byla správná. Fanoušci i realizační tým musí mít s některými hráči trpělivost. Vracejí se z NHL, malého kluziště, jiného systému. Taky jim není pětatřicet. Jsou to mladí kluci, kteří toho teď mají v hlavě a nohách plno. Já jen doufám, že budeme lepší a lepší. A uvidíme, jestli lepší a lepší bude i Slovensko.

Vsadíte teď na metodu cukru, nebo biče?

Metoda biče nebude fungovat možná ani den po zápase, protože hráči jsou opravdu vyčerpaní. Máme za sebou těžké zápasy s těžkými soupeři po těžkém týdnu v karanténě. Na úterý jsme dali dobrovolný led a program. Odpoledne možná strávíme spolu jako tým a dáme si večeři, jestli nás pustí z bubliny. Malinko vydechneme. V úterý tedy jednoznačně bude metoda cukru. Ve středu ale přijde metoda obřího biče.

Souhlasíte, že čtvrteční zápas se Švédskem bude klíčový ohledně postupu do čtvrtfinále?

Klíčový byl už zápas s Běloruskem. Celá skupina se může extrémně zamotat. Pro nás už je tedy klíčový každý zápas - ohledně bodů, ale i pocitu z odvedené práce.