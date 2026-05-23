České štěstí, lepší jsme byli my, zlobí se na Slovensku po prohře

Slováci si po souboji s českými hokejisty na mistrovství světa zoufají. "Byli jsme většinou lepší," tvrdí tamní média po prohře 2:3.
„Bojovali jako lvi, většinou byli lepší, ale nestačilo to,“ referuje webová stránka slovenského deníku Pravda o prohře týmu trenéra Vladimíra Országha.
„Slovensko zažilo české štěstí na vlastní kůži,“ přidává se ke steskům list Sme.
„Po smolných gólech prohrálo první zápas,“ připomíná Sme, že Slováci na turnaji poprvé našli přemožitele.
A zároveň tak upozorňuje na rozhodující momenty utkání, které pochopitelně rozebírá i Pravda.
„Kaut dostal puk do Hlavajovy branky i s přispěním nešťastné teče Hrivíka,“ popisuje trefu, která dostala Česko do vedení 2:1.
Slováci ještě vyrovnali, pak pro ně ale přišla další rána. „Kapitán týmu Červenka usměrnil před brankou bruslí střílenou přihrávku,“ líčí Pravda rozhodující okamžik, po kterém se slovenští hokejisté hodně rozčilovali.
Sudí však i po přezkumu u videa ponechali zásah v platnosti, protože Červenka nekopl do puku úmyslně. Na jeho gól už Slováci odpověď neměli.
