České štěstí, lepší jsme byli my, zlobí se na Slovensku po prohře

Rudolf Černík

Slováci si po souboji s českými hokejisty na mistrovství světa zoufají. "Byli jsme většinou lepší," tvrdí tamní média po prohře 2:3.

Překonaný brankář Samuel Hlavaj v zápase MS 2026 Česko - SlovenskoFoto: CTK
Martin Pospíšil a Jaroslav Chmelař v zápase MS 2026 Česko - Slovensko
Češi slaví gól v zápase MS 2026 Česko - Slovensko
Brankář Josef Kořenář v zápase MS 2026 Česko - Slovensko
Ondřej Beránek a Patrik Koch v zápase MS 2026 Česko - Slovensko
„Bojovali jako lvi, většinou byli lepší, ale nestačilo to,“ referuje webová stránka slovenského deníku Pravda o prohře týmu trenéra Vladimíra Országha.

„Slovensko zažilo české štěstí na vlastní kůži,“ přidává se ke steskům list Sme.

„Po smolných gólech prohrálo první zápas,“ připomíná Sme, že Slováci na turnaji poprvé našli přemožitele.

A zároveň tak upozorňuje na rozhodující momenty utkání, které pochopitelně rozebírá i Pravda.

„Kaut dostal puk do Hlavajovy branky i s přispěním nešťastné teče Hrivíka,“ popisuje trefu, která dostala Česko do vedení 2:1.

Slováci ještě vyrovnali, pak pro ně ale přišla další rána. „Kapitán týmu Červenka usměrnil před brankou bruslí střílenou přihrávku,“ líčí Pravda rozhodující okamžik, po kterém se slovenští hokejisté hodně rozčilovali.

Sudí však i po přezkumu u videa ponechali zásah v platnosti, protože Červenka nekopl do puku úmyslně. Na jeho gól už Slováci odpověď neměli.

An Iranian military member educates people about how to use a gun at a booth in Hafte-Tir Square

ŽIVĚ Írán hrozí USA drtivou odpovědí, pokud obnoví válečné akce

Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.

Válka na Ukrajině podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia nemůže skončit tradičním vojenským vítězstvím jedné nebo druhé strany na bojišti, ale pouze vyjednaným kompromisem.

Nikam to nevede! Rubio přiznal kolaps jednání o míru na Ukrajině

Americký ministr zahraničí Marco Rubio během páteční návštěvy Švédska přiznal, že diplomatické úsilí zaměřené na jednání o míru na Ukrajině je neúspěšné. Bílý dům podle něj už odmítá ztrácet jednáním, které nikam nevede. Evropanům poslal Rubio vzkaz: pokud chce rozhovory moderovat někdo jiný, ať se toho klidně ujme. Ve světě ovšem podle něj není nikdo, koho by obě válčící strany respektovaly.

ŽIVĚ Zhuba 200 odpůrců čekalo v Brně na příchod účastníků Pouti smíření

Asi 200 odpůrců čekalo v Brně na příchod účastníků Pouti smíření, někteří měli české vlajky, skandováním dávali najevo nesouhlas s konáním. Na posledním kilometru Poutě smíření z Pohořelic do Brna podpořila její účastníky řada opozičních senátorů a poslanců i komunální politici. Pouť směřovala z Pohořelic do Brna a měla připomenout násilný odsun Němců po 2. světové válce.

