Aby zvýšili šanci na čtvrtfinále, musí Češi obrat favority. Jinak budou přát Němcům

Cesta do čtvrtfinále domácího mistrovství světa juniorů nebude pro české hokejisty snadná, ale vede několika směry. Pokud chtějí mít svěřenci Václava Varadi situaci čistě ve svých rukách, musí v zápasech proti USA a Kanadě získat více bodů než Německo.

Čeští junioři se v posledních dvou zápasech skupiny B postaví gigantům ze zámoří, v pondělí od 19:00 proti USA, na Silvestra ve stejný čas proti Kanadě. Momentálně mají Češi na kontě tři body stejně jako Rusové, Němci a Kanaďané. Situace ve skupině je mimořádně zamotaná.

Američané se dostali do čela díky nedělní výhře nad Rusy, které tím uvrhli do svízelné pozice. Pokud sborná na Silvestra od 15:00 padne v základní hrací době s Německem, sestoupí bez milosti do zápasů o udržení v elitní divizi proti teď už jistému soupeři z Kazachstánu.

Tento scénář je zároveň nejjednodušší šancí českého výběru na postup za předpokladu, že proti zámořským soupeřům uhraje méně bodů než Němci s Kanadou a Ruskem. V rovině teorie je ve hře i možnost získat méně bodů než Němci a stlačit pod sebe Kanadu nebo USA.

Při splnění zřejmě nejdivočejší alternativy se může dokonce všech pět týmů ostravské skupiny srovnat na šesti bodech. K tomu jsou potřeba pondělní tříbodové triumfy Němců a Čechů a úterní plná vítězství od Ruska a Kanady. V tom případě by rozhodovalo pouze skóre, které má momentálně nejvíce pošramocené Kanada kvůli porážce 0:6 od Rusů.

Varaďova družina se teď matematikou pochopitelně příliš nezabývá a chystá se na rozhodující zápasy. Nicméně už jen při pohledu na bilanci proti USA a Kanadě z posledních let je jasné, že české šance nejsou nikterak valné. Domácí hokejisté mohou favority jedině překvapit.

"Už jsme viděli, že každý může porazit každého. My jsme porazili Rusy, oni dali Kanadě 6:0. Není se čeho bát," burcuje útočník Matěj Pekař. "O kvalitě Američanů víme, ale bude to zápas jako každý jiný. Musíme se dívat na sebe, ne na soupeře," doplnila 19letá naděje Buffala.

České mužstvo velmi podobné tomu, jež nyní hraje na MS v Ostravě, porazilo USA před dvěma lety na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi 7:3. Ovšem o rok později v semifinále MS do 18 let v Rusku podlehli Češi Američanům 1:4, navíc je soupeř přestřílel drtivým poměrem 47:17.

"Může se stát cokoliv a kluci tak musí i přemýšlet," říká asistent trenéra Patrik Eliáš. Hlavně musí hrát Češi disciplinovaněji než dosud, neboť po dvou zápasech byli s 50 trestnými minutami nejvylučovanějším týmem na turnaji. USA mají k tomu třetí nejlepší přesilovky na MS.

Bude potřeba, aby Češi do souboje s úřadujícími juniorskými vicemistry světa vlétli se stejnou vervou jako na Štěpána v zahajovacím duelu proti Rusku, ale zároveň aby udrželi nervy a emoce na uzdě.

Nutno ingrediencí pro překvapivý bodový zisk bude také perfektní výkon brankáře. Při poslední české výhře na juniorském MS nad USA před osmi lety zazářil Petr Mrázek, který 52 zákroky přispěl k vítězství 5:2 a také k tomu, že právě Američané pak za pár dní hráli ve skupině o záchranu.

Podobizna radujícího se Mrázka ze strhujícího utkání s USA inspirovala organizátory probíhajícího MS v Česku a dostala se do oficiálního znaku šampionátu. Lukáš Pařík, který bude v brance minimálně v pondělí kvůli zdravotním potížím Lukáše Dostála, bude chtít tuto symboliku potvrdit.

Odpolední utkání Kanady a Německa napoví o dalším vývoji ve skupině B, ale cíl českého mužstva pro zápas s Američany nezmění. Českou snahu o senzaci sledujte od 19:00 na ČT Sport či v online přenosu Aktuálně.cz.