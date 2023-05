Češi už mají jistý postup do čtvrtfinále. Norům dali dva góly, Vejmelka vychytal nulu

Rozhodnutí, zda bude KDU-ČSL kandidovat v příštím roce do Evropského parlamentu (EP) samostatně, nebo v koalici Spolu, by mělo padnout nejpozději do konce září. Po dnešní nominační konferenci strany to novinářům řekl její předseda a vicepremiér Marian Jurečka. Vládní lidovci jsou členy koalice Spolu, kterou tvoří s ODS a TOP 09. Premiér a předseda ODS Petr Fiala řekl minulou sobotu na ideové konferenci své strany, že rozhodnutí o případné společné kandidatuře do EP ještě nepadlo. Jurečka v tiskové zprávě uvedl, že dnes se o koaliční nebo samostatné kandidatuře nejednalo.

Jedničkou na kandidátce KDU-ČSL do voleb do Evropského parlamentu bude nynější europoslanec Tomáš Zdechovský. Na druhém místě je náměstek jihočeského hejtmana František Talíř. Trojkou je nynější europoslankyně Michaela Šojdrová. Mezi kandidáty bude rovněž nynější nezařazený senátor a prezidentský kandidát Pavel Fischer, a to na pátém místě. Lidovci mají nyní dva europoslance, Šojdrovou a Zdechovského. V posledních volbách v roce 2019 získala strana 7,24 procenta hlasů.

"Předpokládám, že to rozhodnutí (o způsobu kandidatury) by mělo padnout do konce září. Takto se budu snažit i ta jednání vést. My velmi dobře zvažujeme, jestli forma koaliční spolupráce Spolu pro evropské volby má opravdu potenciál především nabídnout dobrou politiku, dobře vyvážený program pro voliče, takže uvidíme," uvedl Jurečka. "Samozřejmě, když bychom šli sami, tak si věříme na to, že také dokážeme udělat dobrý volební výsledek," dodal. Podotkl, že lidovci měli v evropských volbách vždy disciplinované voliče.