Češi nasadí hvězdný útok. Pastrňák nastoupí vedle Krejčího, s nimi bude hrát Červenka

Čeští hokejisté nastoupí do dnešního utkání základní skupiny B na mistrovství světa v Tampere proti Lotyšsku s hvězdným prvním útokem ve složení David Pastrňák, David Krejčí, Roman Červenka.

Pastrňák, který se ve středu připojil k mužstvu jako předposlední posila, naváže na spolupráci s Krejčím, s nímž odehrál společně sedm sezon v dresu Bostonu v NHL. S nimi bude naskakovat kapitán mužstva Roman Červenka, aktuálně nejproduktivnější hráč celého turnaje.

Po dnešním rozbruslení to potvrdil asistent trenéra Libor Zábranský.

Ačkoliv dosavadní složení elitní formace s Krejčím, Červenkou a Matějem Blümelem fungovalo, trenéři se rozhodli vsadit na souhru dvou bývalých parťáků z týmu Bruins. Zároveň se pokusili oživit sestavu i dalšími změnami.

"Nebylo to o žádném pokušení. Bylo to přece naše přání, aby to tak dopadlo a David Pastrňák přijel. A ono to tak dopadlo, přijela nám obrovská posila, tak je přirozené, že je dáme k sobě," vysvětlil Zábranský.

"Nesmíme dopustit - a není to ani naším cílem - abychom měli úplně top první lajnu, ale další dvě nám nehrály. Je povinností nás trenérů s tím něco udělat, vymyslet, zkoušet," pokračoval asistent trenéra.

"Ten turnaj je krátký a nejsme na klubové úrovni, kde bychom mohli v 52 kolech zkoušet různé varianty. Spojení Davidů Krejčího s Pastrňákem se nabízí, tak to prostě je," doplnil.

Jak ale kapitán Červenka varoval, Pastrňáka nelze brát jako všemocného spasitele. Asistent kouče s ním souhlasí. "Je to jen o týmu. Pokud nebudeme všichni bojovat a kluci na ledě bruslit a padat po hlavě do střel, tak nezafunguje vůbec žádný systém. A nespasí to pak ani jedna lajna a ani jeden hráč. Je to o celém týmu," zdůraznil Zábranský.

Nálada v mužstvu je podle něj výborná, i když se poslední dva duely (se Švédskem 3:5, s Rakouskem 1:2 po nájezdech) úplně nevydařily a spekuluje se o roztržce mezi Filipem Hronkem a Davidem Simonem, po němž druhý jmenovaný odletěl domů.

"Věřím, že do zápasu vstoupíme lépe než s Rakouskem, a výsledek samozřejmě musí být lepší. Potřebujeme začít dobře od prvního střídání a ten předchozí duel napravit. Všichni dobře víme, že se nám minulý zápas nepovedl, není se za co schovávat. Nejsme v jednoduché situaci. Musíme vyhrát. A chceme vyhrát," burcoval Zábranský.

Blümel bude ve druhé formaci místo Jakuba Vrány s Tomášem Hertlem a Hynkem Zohornou. "Matěj hraje fantasticky. Dravým pohybem vytvoří spoustu prostoru pro zkušenější a koncové hráče. Nechceme, aby na své hře cokoliv měnil, a věříme, že pohybem, dravostí a mladou agresivitou pomůže jakékoliv lajně, ve které bude," vysvětlil Zábranský.

Vrána nastoupí po boku Jiřího Černocha a Jiřího Smejkala, ve čtvrtém útoku budou Matěj Stránský, Michael Špaček a Jakub Flek. V obraně si prohodili místa Davidové Jiříček a Sklenička.

"My se nedíváme na to, jakou roli měl hráč v klubu, ale na to, jakou má roli tady. Kluci to berou jako profíci a ví, proč tady jsou, co mají na hrudi a koho reprezentují. Takže změny v sestavě berou bez problémů," ujistil Zábranský.

Trenéři vedle jiného věří, že pověst střelce začne naplňovat Vrána, který se dosud za tři zápasy neprosadil. "Martin Erat (druhý asistent trenéra) s ním mluví denně, pracujeme s ním. Vránič je rozený střelec, jen se musí hlavně do těch šancí dostávat. Je to o výběru místa, který má skvělý," ocenil pomocník hlavního kouče Kariho Jalonena.

"Záleží i na lajně, jak si sedne. Kdyby šlo jen lusknout prsty, tak ho probudíme. Ale věřím, že potenciál v sobě má a naplní to, proč tady je. Myslím, že nám věří, hodně s ním mluvíme a snažíme se, aby se cítil komfortně. A to, co v sobě má, abychom vytáhli. Rozhodnutí na ledě pak ale dělá každý hráč sám," řekl Zábranský.

Předpokládaná sestava Česka: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jiříček, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - Blümel, Hertl, H. Zohorna - J. Vrána, Černoch, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Flek.