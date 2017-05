Totální dominance. Jako bychom hráli v deseti, chválil spoluhráče po výhře Francouz

před 1 hodinou

Skvělá práce, takhle by to šlo. Čeští hokejisté si spravili chuť po prohře s Kanadou, na mistrovství světa v Paříži roznesli Bělorusko naprosto dominantním způsobem 6:1. Brankář Pavel Francouz se snad ani nemohl zpotit, soupeř na něj vyslal za šedesát minut jen sedm střel: "To jsem v životě nezažil. Jako bychom hráli v deseti," řekl.

Hru měli po většinu zápasu pod kontrolou, sebevědomí roste nahoru. Po divokém vstupu do turnaje má reprezentace zítra volno, v pondělí si to v důležitém zápase rozdá s Finskem. Kdo se postaví do branky, zda Francouz, nebo Petr Mrázek, se teprve uvidí.

Abychom byli přesnější, v první třetině na vás Bělorusové vystřelili jen jednou. To se jen tak nestává, že?

"Já jsem v životě nezažil zápas, že bych měl sedm střel a zvlášť na mistrovství světa, to se fakt moc nestává. Řekli jsme si před zápasem, že budeme vycházet ze zabezpečené obrany. Budeme se snažit dostat co nejméně gólů, což jsme plnili. Kluci to odehráli perfektně. A ještě dali šest branek, to je taková třešnička."

Nepřekvapil vás takový průběh? Včera proti Finům byli Bělorusové mnohem nebezpečnější. I aktivnější.

"Asi je to tou naší hrou. Kluci hráli aktivně, přistupovali k nim a nepouštěli je do našeho pásma. V oslabení zase výborně blokovali naše střely, to je asi hlavní důvod, proč jich nakonec bylo tak málo."

Nejhůř vám asi bylo ve chvíli, kdy Bělorusové dostali puk do branky za stavu 1:2. Gól ale neplatil, rozhodčí chvíli před tím přerušil hru.

"Určitě pískli dřív, já to věděl hned, že nebude platit. Že byla hra přerušená. Už jsem se snažil soustředit na to nadcházející oslabení."

V tu chvíli to byla asi jediná pasáž, jen pár minut, kdy mohli Bělorusové zkusit se zápasem něco udělat. Jak se vám hodnotí takhle povedený zápas?

"Nazval bych to totální dominance. Dneska to vypadalo, že hrajeme na ledě v deseti. Zvlášť s přibývajícím časem. Zdálo se, že Bělorusům docházela i síla. Věděli, že s tím výsledkem nic neudělají. Chvílemi to vypadalo, že hraje jen jeden tým. Na to se mi z branky koukalo moc dobře."