Červenkův turnaj. Vyhrál produktivitu, je nejlepším útočníkem MS i členem All Stars

Fotbalisté Nottinghamu Forest se po 23 letech vrací do anglické ligy. Postup do Premier League si zajistili v dnešním finále play off druhé nejvyšší soutěže ve Wembley, kde porazili 1:0 Huddersfield.

O výhře Nottinghamu rozhodl vlastní gól obránce Leviho Colwilla těsně před přestávkou. Forest tak v Premier League doplní Fulham a Bournemouth, kteří si prvním, respektive druhým místem zajistily přímý postup.

Nottingham zažil nejúspěšnější období koncem 70. let minulého století, kdy k jedinému ligovému titulu přidal i dva triumfy v Poháru mistrů. Anglickou ligu si naposledy zahrál v sezoně 1998/1999, poté dokonce strávil tři ročníky ve třetí lize.