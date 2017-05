Červenka: Přesun do Kolína by nám mohl pomoct, o medaile se stejně hraje tam

před 16 minutami

Čeští hokejisté podlehli v posledním vystoupení v základní skupině Švýcarsku a ve čtvrtfinále narazí na USA, nebo Rusko. Jestli odehraje česká reprezentace čtvrtfinále v Paříži nebo v Kolíně, bude jisté až po večerních zápasech. Útočník Roman Červenka nechtěl o čtvrtfinálovém soupeři nebo místě spekulovat, ale nakonec utrousil, že by přesun do Německa mohl mužstvu paradoxně prospět.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Češi nestačili v závěrečném utkání pařížské skupiny na Švýcarsko, kterému podlehli 1:3. Ve skupině skončí na třetím, nebo čtvrtém místě a ve čtvrtfinále narazí na USA, nebo Rusko. Proti komu a kde budou ve čtvrtek hrát, se ale dozví až po večerních zápasech.

V utkání se Švýcarskem svěřenci trenéra Jandače rychle prohrávali a ve druhé části museli dotahovat manko dvou branek. Romanu Červenkovi se podařilo snížit, ale mnoho dalších šancí zůstalo neproměněných.

Je velkou komplikací, že se vám nepovedlo zápas před čtvrtfinále, tím klíčovým utkáním turnaje?

Já nevím, těžko říct. Teď už to stejně nevrátíme. Zápas proti Švýcarsku se nepovedl, ale my se musíme připravit na čtvrtfinále. Před rokem jsme v posledním zápase ve skupině neměli o co hrát, porazili jsme Švýcary úplně v klidu, ale pak jsme vypadli ve čtvrtfinále. Musíme na to zapomenout a připravit se na čtvrtfinále, ve kterém se rozhodne, jestli bude mistrovství úspěšné, nebo ne.

Ale přeci jen jste si asi říkali, že chcete jít do čtvrtfinále raději s výhrou, že?

Ano, bylo by to lepší. Ale věřím, že nás dnešní prohra nepoloží. Teď není čas na nějakou paniku. Nemůžeme být skleslí z toho, že jsme prohráli se Švýcarskem nebo že budeme hrát ve čtvrtfinále proti tomu a tomu. Kašleme na to, s kým to bude a kde to bude, musíme se koncentrovat sami na sebe. To je všechno.

Co bylo v zápase se Švýcary špatně? Proč to nešlo, jak byste si představovali?

Pořád si říkáme, že musíme dobře začít, ale zase jsme dobře nezačali. Dostali jsme rychlý gól, od začátku nám úplně nešly nohy, tahali jsme za kratší konec. Pořád jsme dotahovali a byť jsme měli šance, nedokázali jsme Švýcary prostřelit nebo vůbec zakončit.

Také vy jste měl více šancí. Mrzí vás, že z toho byl jen jeden gól?

O tomhle já už vůbec nepřemýšlím. My se teď musíme připravit na čtvrteční zápas a ne se zaobírat tím, co bylo. Samozřejmě si musíme rozebrat, jak jsme hráli, jaké chyby nedělat a prostě se koncentrovat na čtvrtfinále.

Souhlasíte s tím, že Švýcaři výborně blokovali střely?

Ano, zablokovali nám hodně střel. Tohle je určitě jedna z věcí, které musíme zlepšit. Musíme střílet tak, aby to chodilo na branku. Usnadní to práci nám, útočníkům, ale samozřejmě to není jen o střelách. Proti Švýcarům toho bylo víc.

Je nepříjemné, že teď ještě nevíte, s kým budete hrát? Rozhodne se až večer…

Já nevím. Myslím si, že je nám to opravdu jedno. Nechci to takhle říkat, ale člověk si to nevybere. Pokud chceme udělat úspěch, musíme se poměřit se všemi nebo všechny porazit.

Už je jisté, že ve čtvrtfinále narazíte na USA, nebo Rusko…

My už to neovlivníme. Jak to bude, tak to bude. Nemá cenu nad tím přemýšlet. Může to dopadnout tak, že si zítra uděláme volný den, sbalíme se a pojede do Kolína. Pokud postoupíme, o medaile se stejně bude hrát v Německu. Paradoxně by nám to mohlo pomoct, ale to je ještě daleko.