Vránu mátly červené sedačky, nakonec ale trefil výhru. A pochvaloval si nový systém

Útočník Jakub Vrána prokázal hned při svém prvním reprezentačním startu pod finským koučem Karim Jalonenem střeleckou pohodu, s jakou dohrával základní část NHL po dlouhé rekonvalescenci po operaci ramena. Na začátek Švédských her zvýšil proti domácímu výběru na 2:0, po snížení Linuse Karlssona tak byl gól kanonýra Detroitu i vítězný.

Vrána poté, co se k týmu připojil, nijak nezastíral, jak moc se na zápas těší. A dobrá nálada mu mohla zůstat i po jeho skončení. "Jasně, je to hezké, že jsem dal gól a vyhráli jsme. Zítra je ale nový den. Zkusím jich dát zase dalších pár na tréninku," smál se Vrána při rozhovoru s novináři. "Máme před sebou ještě spoustu práce. Jsem ale rád, že to takhle začalo. Snad zvládneme i další dva zápasy," přál si šestadvacetiletý útočník.

"Byl to pro mě první zápas pod novým trenérem, je fajn, že se vyhrál. Musím ale říct, že hrát tady v Globenu, kde jsou ty červené sedačky, není úplně sranda. Mají úplně stejnou barvu jako branka, ztrácí se to, není to moc dobře vidět. Naštěstí to ale dobře dopadlo a jsme spokojení s tím, že jsme to zvládli vítězně," dodal Vrána.

Potýkal se zprvu s obvyklým problémem hráčů ze zámoří po jejich návratu na kluziště evropských rozměrů, vedle toho potřebuje také co možná nejrychleji vstřebat jiný styl hry. "Samozřejmě je to něco jiného. Člověk si na to musí zvyknout. Není to ale zase takový rozdíl, že by mi to změnilo celou moji hru. Byla tam samozřejmě nějaká okýnka, která musíme zacelit a zlepšit. Ale jak říkám, jsem rád za výsledek," konstatoval Vrána.

Systém ordinovaný Jalonenem se mu zamlouvá. "Musím říct, že je to hodně rychlý hokej. Můžeme takhle získat více puků, nemusíme o ně úplně bojovat. Když jsme dobře postavení ve středním pásmu, soupeř nám je leckdy dá sám. Je strašně důležité být dobře postavený při zakládání útoků, abychom bekům pomohli. Tím, že jsme pospolu, můžeme si to líp hodit. A opravdu platí, že pět hráčů hraje jako jeden. To je super," pochvaloval si Vrána.

Prosadil se díky úspěšně sehrané přesilovce. A věří, že souhra během početních výhod bude čím dál lepší. "Moc času na nějaké nácviky přesilovky jsme neměli. Zkusili jsme si ji asi čtyřikrát během jednoho tréninku. Snažili jsme se hlavně střílet, abychom ohrozili branku. Že to tam z početní výhody padlo, je ale fajn. Házeli jsme si to hezky, na začátek je to dobré. Ještě to potrénujeme a vyladíme," řekl Vrána,

Shodou okolností se prosadil proti spoluhráči z týmu Red Wings, dvoumetrovému dlouhánovi Magnusi Hellbergovi. "Nedávno přišel k nám do Detroitu. Hned jsem si říkal, kde bude mít místečko, kudy ho můžu překonat. Vysoký je hodně, zároveň je ale taky docela rychlý. Lehká slabina je možná vyrážečka. U mého gólu stál výborně před brankou Matěj Stránský, to mu musím poděkovat. Nebyla to jen moje střela. Jen jsem se snažil najít skulinku," popsal.

Místo třináctky hrál v dresu s číslem 31, jeho obvyklé číslo totiž měl Jiří Smejkal. "On 'Smejky' už je v týmu delší dobu. A taky má rád třináctku. Už s ní hrál, já dorazil až teď. Takhle to zatím je. Třináctka je pro mě důležitá, ale zatím je to takhle," vysvětlil s úsměvem Vrána.