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Sport

Exprezident chce Rusy zpět v hokeji. Vyřadit Ukrajinu by ale bylo znepokojivé

ČTK
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Bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach podpořil návrat ruských hokejistů na světové šampionáty. V rozhovoru pro televizi Sport1 německý funkcionář uvedl, že o účastnících sportovních soutěží by neměly rozhodovat státy či vlády.

Thomas Bach, prezident MOV (2016
Thomas Bach, prezident MOV (2016Foto: Reuters
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O návratu ruských hokejistů na šampionáty navzdory pokračující válce na Ukrajině rozhodl Sportovní arbitrážní soud koncem října. S verdiktem nesouhlasí Mezinárodní hokejová federace ani některé státy včetně Česka.

Kanadská vláda uvedla, že ruskému týmu neumožní start na MS do 20 let na přelomu prosince a ledna. Český svaz ledního hokeje jedná s vládou o způsobu, jak zamezit startu ruských hokejistek na lednovém MS do 18 let v Ostravě.

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"Můj postoj je jasný a vždy byl jasný: Není na státech nebo vládách, aby rozhodovaly o tom, kdo, kdy, jak či proč se může účastnit sportovních soutěží," uvedl Bach, jenž během svého působení v čele MOV čelil obviněním, že má blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Bach svůj postoj odůvodňuje potřebou "zachovat autonomii a neutralitu sportu". "Rozhoduje sportovní kvalifikace a ne politické názory," řekl dvaasedmdesátiletý bývalý šermíř, jenž byl šéfem olympijského hnutí do loňského roku.

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V případě seniorského mistrovství světa příští rok v Německu by se mohlo stát, že Rusko na turnaji nahradí právě Ukrajinu, která si vybojovala postup na MS nejvyšší kategorie sportovní cestou. "Inu, to by bylo více než problematické. Jak jsem řekl, musí rozhodovat kvalifikace na sportovním poli. Zpětně tuto kvalifikaci někomu odebrat považuji za velmi znepokojivé," uvedl Bach.

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