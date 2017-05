Budíček hoši, už se hraje! Češi nezvládají začátky zápasů. A neví proč

před 1 hodinou

Je těžké vyhrávat zápasy, když musíte od začátku dotahovat. Tím spíš proti Rusku, na které čeští hokejisté narazí ve čtvrtfinále. Slabé začátky jsou pro reprezentaci na turnaji noční můrou, za vlažný výkon na startu zaplatili i včerejší prohrou se Švýcarskem: "Nevím, čím to je. Zaměřujeme se na to a stejně byla první třetina zase ospalá," krčil rameny trenér Josef Jandač.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Vlítneme na ně, říkají si čeští hokejisté před každým zápasem. A stejně zatím většinou v prvních minutách tahali za kratší konec sami. Byli pod tlakem, nestíhali. A než se rozkoukali na place, často prohrávali.

Stejné to bylo ve včerejší pokažené generálce na čtvrtfinále se Švýcarskem, to dokonce šetřilo několik svých klíčových hráčů a do branky postavilo svou trojku. Po první třetině Češi prohrávali 0:1. S Kanadou 0:2. S Finskem dokonce 0:3. Drtivý nástup měla ve včera skončené základní skupině proti Čechům i Francie, tu ale dokázal zastavit skvělý Pavel Francouz.

Těžko říct, jak by tehdy zápas vypadal, nebýt něj.

Nástupy do utkání, to je největší česká slabina na turnaji. Tým vlažným tempem dostává soupeře na koně, sám sebe do problémů. Kolikrát se připravuje o spoustu sil, zpět do zápasů se dostává jen horko těžko. A přesto stále nikdo nepřišel na to, co se s tím dá dělat.

Když trenér Josef Jandač přišel po včerejším zápase se Švýcarskem do studia České televize, jen bezradností pokrčil rameny. "Nevím, čím to je. Zaměřujeme se na to, ale celá třetina byla ospalá. Sám bych rád věděl, proč jsme nebyli živější," řekl.

Švýcaři vyhráli první třetinu 1:0, Češi v ní jen třikrát vystřelili na branku.

Takhle soupeře pod tlak dostat nejde.

Těch teorií, proč jsou Češi v prvních minutách tak vlažní a bez zápalů, existuje několik. Někdo má za to, že hokejisté mezi zápasy málo trénují a neudržují se v tempu. Je pravda, že část tréninků v Paříži byla dobrovolná, některé dokonce zrušené.

Jandač zase včera zmínil, že je těžké hrát dva zápasy ve dvou dnech.

Na každý pád, těžko se na to tým může vymlouvat.

Dnes budou hokejisté trénovat povinně všichni, na ledě pařížské arény se celý tým sejde v 10:30. Začátky zápasů budou jistě tématem i dalších předzápasových porad.

Všem musí být jasná jedna věc: Jestli hokejisté zaspí i čtvrtfinále se suverénním Ruskem, bude z toho průšvih, který už třeba ani nepůjde napravit. A že to Rusové rozhodně zkusí: Na turnaji mají skvělé nástupy, v prvních třetinách se chlubí výstavním skóre 11:1. Často už v nich své zápasy rozhodovali.

Rusové rozhodně nejsou tým, který bude vyčkávat.

Od prvních vteřin půjdou do Čechů naplno. To je jisté.

"Bude klíčové ubránit začátek. Neřekl bych, že je to naší koncentrací. Víme, jak se soustředit. Vždycky si to před zápasem připomínáme, vidíme nějaké videoklipy. A pak prvních pět minut nevíme, co se tam děje. Dostáváme góly, nebo má soupeř vyložené šance," přemýšlel brankář Petr Mrázek.

Takže je to špatnou taktickou přípravou na zápas?

To vylučuje zase Jandač. Trenéři problém s hráči řešili několikrát. Dokonce i před zápasem se Švýcarskem. "Zrovna dnes jsme měli s hráči speciální poradu, nechali jsme sestříhat všechny začátky utkání," řekl Jandač po prohře 1:3, které dal ráz hlavně vývoj prvních dvaceti minut.

"Alarm musí být. Už nám to ale přijde zbytečné pořád říkat, hráči si to musí uvědomit," dodal trenér. O vyloženě nepřesvědčivé generálce se Švýcarskem taky mimo jiné řekl: "Neměli jsme dobrý den." Celý rozhovor s ním čtěte ZDE.

Že budou hrát Češi čtvrtfinále proti Rusku, se tým najisto dozvěděl až po večerních zápasech. Už odpoledne to ale trenéři i hráči vzhledem k prohře sborné s Amerikou tušili.

"Rusové tady byli docela nekompromisní, vůbec nedostávají branky a mají velmi silné mužstvo. V sezoně se nám proti nim nedařilo. Ale věřím tomu, někdy to tak bývá, že ten důležitý zápas v sezoně, když přijde, třeba vyjde," řekl Jandač o zápase, ve kterém jeho tým rozhodně nebude favoritem.

"Pro nás může být malinko výhoda, že jsme s nimi hráli v Budějovicích a bylo to dobré utkání. Víme, že proti ním můžeme podat dobrý výkon. Musíme se zvednout, něco si v kabině řekneme, zapomeneme na prohru se Švýcarskem a půjdeme na ně," řekl Michal Řepík.

Vedle špatných začátků budou muset trenéři na Rusko vyřešit ještě jednu podstatnou otázku: Koho nasadit do branky. Zda bude chytat Petr Mrázek nebo Pavel Francouz včera Jandač neuměl (a nebo taky nechtěl) říct. "Poradíme se o tom a uvidíme," řekl.

Zápas s Ruskem se bude hrát zítra v Paříži v 16:15.