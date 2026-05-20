Brutální konec rakouské jízdy na MS. Švýcaři nasázeli rivalovi devět gólů

Hokejisté domácího Švýcarska deklasovali na mistrovství světa v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů. Svěřenci trenéra Jana Caudieuxe vedli už ve 14. minutě 4:0.
Po dvou gólech obhájců stříbra z minulých dvou let dali Théo Rochette, který si připsal i asistenci, Nico Hischier a Damian Riat. Tři body za gól a dvě asistence měl také Timo Meier a tři přihrávky zaznamenal Sven Andrighetto. Gólman Leonardo Genoni vychytal v 51. utkání na šampionátech třinácté čisté konto. Rakušané ve čtvrté vystoupení na turnaji ztratili první body.
Švýcaři od začátku dominovali a v čase 5:11 se Rochette trefil z pravého kruhu. Rakušané se neprosadili při Kukanově trestu a v polovině úvodní části po spolupráci s Eglim překonal Kickerta z levého kruhu Meier. Za 128 sekund přidal další gól po Meierově nabídce zblízka Hischier. Při Hacklově trestu využil přesilovku Riat a v 15. minutě Biasca zamířil do tyče.
V polovině druhé třetiny Švýcaři využili i druhou přesilovku při Stapelfeldtově vyloučení. Po Meierově střele doklepl puk do odkryté branky Hischier. Za 21 vteřin z pravého kruhu trefil bližší horní roh branky Thürkauf a Kickerta vystřídal Vorauer. Toho překonal z levého kruhu Rochette. V čase 35:28 sice dostal Rochette puk do branky potřetí, ale sudí předtím přerušili hru a gól neplatil.
Při Schneiderově trestu v 51. minutě se Švýcaři prosadili v početní výhodě i potřetí. Díky střele z pozice mezi kruhy podruhé v utkání skóroval Riat. Při dalším Schneiderově pobytu na trestné lavici sice Rakušané odolali, ale pět vteřin po jeho návratu na led dovršil nejvyšší vítězství turnaje Bertschy.
Mistrovství světa hokejistů:
Skupina A (Curych):
Švýcarsko - Rakousko 9:0 (4:0, 3:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 6. Rochette (Malgin, Andrighetto), 10. Meier (Egli), 12. Hischier (Meier, Biasca), 14. Riat (Andrighetto, Kukan), 30. Hischier (Meier, Josi), 31. Thürkauf (Moser), 33. Rochette (Andrighetto, Marti), 51. Riat (Rochette, Malgin), 57. Ch. Bertschy (Thürkauf, Jung). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Wannerstedt (Nor.) - Birkhoff (Kan.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 1:4. Využití: 3:0. Diváci: 10.000.
Švýcarsko: Genoni - Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung - Meier, Hischier, Biasca - Niederreiter, Thürkauf, Ch. Bertschy - Rochette, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak - Baechler. Trenér: Cadieux.
Rakousko: Kickert (31. Vorauer) - Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt - Kolarik, Nissner, Schneider - Harnisch, P. Huber, Thaler - Rebernig, M. Huber, Schwinger - Wallner, Neubauer, Scherzer. Trenér: Bader.
