Bartošákův vysněný den. Proti idolu vychytal nulu a získal s ním i společnou fotku

před 4 hodinami

Gólman hokejové reprezentace Patrik Bartošák si dokonale užil vysněný zápas proti svému idolu Henriku Lundqvistovi. Při vítězství českého celku ve druhém utkání na Carlson Hockey Games v Brně nad Švédskem 3:0 vychytal díky 22 zákrokům druhé čisté konto v národním dresu za sebou. Po skončení zápasu "ulovil" i vytouženou fotografii s hvězdou New York Rangers.

Bartošák vychytal nulu i před týdnem v duelu Euro Hockey Challenge v Nitře proti Slovensku (2:0) a zůstal neprůstřelný i proti mistrům světa z posledních dvou let, kteří měli v sestavě 15 posil z NHL včetně Lundqvista.

"Nula mě těší hodně, ale hlavně jsem šťastný, že jsme vyhráli. Proti Švédům se nevyhrává každý den a zvlášť takovým výkonem, jaký jsme předvedli. Zítra nás čeká další zápas a na ten se musíme připravit," řekl novinářům Bartošák směrem k utkání s Ruskem, které bude generálkou na vstup do mistrovství světa v Bratislavě.

"Asi se z toho budu radovat víc na hotelu večer. Ale teď to nějak nevnímám. Teď jsem rád, že jsme vyhráli, že je konec, můžu si jít lehnout a odpočívat," podotkla šestadvacetiletý brankář, který dosud v extralize chytal za Vítkovice, ale už posílil Třinec.

Do šampionátu vstoupí Češi v pátek právě proti Švédsku. "My hrajeme s nimi v pátek? To ani nevím. Myslím, že to bude důležitější. Tohle je spíš taková generálka pro nás, ale samozřejmě jsme rádi za tu výhru," uvedl Bartošák.

I ve čtvrtečním duelu s Finskem (2:3), který sledoval z lavičky a kryl záda Jakubovi Kovářovi, ale podle Bartoška předvedli Češi dobrý výkon. "Bohužel nám to tam nespadlo, jejich gólman chytal výborně," prohlásil.

Češi si díky úspěchu proti Švédům udrželi šanci potřetí za sebou triumfovat na domácím turnaji Euro Hockey Tour, který ovládli předloni v Českých Budějovicích a loni v Pardubicích.

"To je asi nejdůležitější, ať to zvládneme co nejlépe. Osobní výsledky potom jsou na druhé koleji. Ale pokud turnaj vyhrajeme, tak se nám na to mistrovství světa pojede líp," řekl Bartošák.

S Jakubem Kovářem se v současné době ucházejí o post jedničky pro šampionát. "Každý zápas je důležitý. Němci, Slováci i dneska. Každý zápas se počítá. Nedával bych tomu nějakou přílišnou váhu, ale jsem za to rád," pochvaloval si, jak mu duel se Švédy vyšel.

Nejvíce práce měl podle svého pocitu v první třetině. "V posledních pár minutách v ní dostali dvě přesilovky, to bylo asi nejtěžší," uvedl Bartošák. Stejně jako na Slovensku se potýkal hlavně s horkem v hale. "Bylo tam dneska strašné vedro. Přišlo mi, že bylo dusno. A nebo, že mám špatnou fyzičku."

Užil si ale, že proti němu stojí Lundqvist. "Já jsem rád, že jsem si proti němu mohl zachytat. Neberu ho jako extra soupeře, že bych se na něj připravoval víc než na ostatní. Spíš jsem rád, že jsem si proti takovému gólmanovi mohl zachytat a že jsem ho mohl i porazit," řekl.

Podle plánu při podávání rukou požádal hvězdu Rangers o společnou fotku. "Zeptal jsem se ho, jestli se s ním můžu vyfotit, a on souhlasil. Už to proběhlo na ledě, takže jsem spokojený," svěřil se Bartošák s cenným úlovkem a plánoval, kam jej pověsí. "Možná na vchodové dveře. Možná ji budu někde sdílet, ať dostanu nějaké lajky. Ne, dělám si srandu. Jsem za to rád, ale nedělám z toho zase nějakou vědu," dodal Bartošák.

Uchvátila jej také atmosféra v DRFG Areně. "Byla výborná. Já to znám z extraligy, když sem člověk přijede, je to tady asi nejlepší v extralize," dodal Bartošák.