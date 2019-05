Babyboom v českém týmu. Voráček spěchal k porodu a má syna "s výbornou základnou"

před 1 hodinou

Už druhé dítě v průběhu světového šampionátu se narodilo někomu z členů českého týmu. Kapitán Jakub Voráček přivítal dnes nad ránem na světě druhého syna Matěje, kterého mu porodila přítelkyně Markéta.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Po pěti dnech slaví čeští hokejisté na MS v Bratislavě další úspěšný porod. V sobotu brzy ráno se stal otcem brankář Patrik Bartošák, dnes nad ránem se narodil druhý syn kapitánovi Jakubu Voráčkovi.

Prvního syna Jakea má s bývalou americkou partnerkou Nicole, přítelkyně Markéta mu nyní porodila Matěje. "Váží skoro čtyři kila a měří přes 50 centimetrů, takže výborná základna. Je nádherný!" rozplýval se Voráček při uveřejnění radostné zprávy na své facebookové stránce.

Matěj přišel na svět v Uherském Hradišti, kam Voráčka z dějiště turnaje odvezl manažer reprezentace Jan Černý. Útočníkova přítelkyně Markéta byla přitom ještě v pondělí přítomna na zápase proti Rusku.

"Markétka všechno perfektně zvládla a je v pořádku. Jsem na ni opravdu pyšný. Oba jsme moc šťastní, předem děkujeme za gratulace a zároveň respektování našeho soukromí," pokračoval Voráček. K týmu by se měl připojit hned odpoledne a nastoupit do večerního utkání s Lotyši.

Dva přírůstky během jednoho šampionátu národní tým nepamatuje. "Je to skvělé, rodinky se rozrůstají a všichni jsou zdraví," usmíval se Voráčkův parťák z Philadelphie Radko Gudas. "Většinou tihle hokejisté zůstávají doma. Ještě jsem to nezažil," doplnil obránce.

"Příroda to tak chtěla, stalo se. Hlavně, že jsou všichni zdraví. Pro nás to žádná komplikace nebyla, do Česka je to kousek," řekl asistent trenéra Robert Reichel. Bartošák, který si odskočil mezi duely se Švédy a Nory, ani Voráček tak díky blízkosti Ostravy a Uherského Hradiště nepřišli o jediný zápas.

Voráček by měl večer nastoupit znovu v první útočné formaci po boku Michaela Frolíka a Dominika Simona, Bartošák bude pravděpodobně v sestavě opět jako brankář číslo jedna.