Čechy čeká další vrchol sezony i Rulíkovo loučení. Program, výsledky a statistiky MS

Tři měsíce po olympiádě je tady další vrchol hokejové sezony. Mistrovství světa hostí po 17 letech Švýcarsko, konkrétně Curych a Fribourg, kde odehraje svou skupinu také česká reprezentace s loučícím se trenérem Radimem Rulíkem. Projděte si soupisku Čechů a program šampionátu.
Ševčík označil potomky Wintona a Lustiga za kolaboranty. Pak tvrdil, že to myslel jinak
Poslanec za SPD Miroslav Ševčík ve čtvrtečních Událostech, komentářích na ČT pobouřil svými výroky. Během debaty o sudetoněmeckém sjezdu v Brně nejprve souhlasil s označením potomků Nicholase Wintona či Arnošta Lustiga za „kolaboranty“. Následně ale otočil. Ve vysílání pak křičel o „postfašistech“ a „sudetolančmaftu“.
Měla skončit na dně řeky. Policie vysvětlila motiv krádeže lebky svaté Zdislavy
Muž podezřelý z krádeže lebky sv. Zdislavy ji zalil do betonu. Odborníci ji zkusí vyjmout. Pachatel podle policie nesouhlasil s vystavením lebky, chtěl ji pohřbít v řece. Nyní mu hrozí až osm let vězení.
Politička AfD vyslala Čechům vzkaz k sudetským Němcům. Odpověď je v dávné deklaraci
Chystaný sjezd sudetských Němců v Česku stále budí ostré emoce. Tento týden se sněmovna například na popud hnutí SPD postavila proti jeho pořádání. To paradoxně kritizuje Okamurův německý spojenec Alternativa pro Německo (AfD). Její poslankyně nyní uvedla, že by Česko mělo uznat utrpení spojené s vyhnáním Němců po válce. To už ovšem udělalo: již před bezmála 30 lety.
Tvrdík nabídl odchod z vedení Slavie, Tykač ho ve funkci podržel
Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady.