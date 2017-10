před 1 hodinou

Vojtěch Mozík z Podolsku byl vyhlášen nejlepším obráncem uplynulého týdne Kontinentální ligy. Čtyřiadvacetiletý bek nasbíral ve třech zápasech čtyři kanadské body za dva góly a stejný počet asistencí. Mozík do Podolsku přišel před sezonou ze zámoří, kde se marně snažil prosadit do kádru New Jersey v NHL, a je třetím oceněným českým hráčem v aktuální sezoně. Dominik Furch z Omsku byl vyhlášen nejlepším brankářem za úvodní týden KHL, Jiří Sekáč z Kazaně získal před měsícem ocenění pro nejlepšího útočníka.

