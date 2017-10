Motor získal hvězdnou posilu. Mistr světa Vampola chce Českým Budějovicím znovu pomoci k postupu

před 1 hodinou

Hokejový útočník Petr Vampola posílí prvoligové České Budějovice. Mistr světa z roku 2010 by měl Motoru pomoct k postupu do extraligy.

České Budějovice - Hokejový útočník Petr Vampola se pokusí podruhé postoupit s hokejisty Českých Budějovic do extraligy, v níž Jihočeši chybí od roku 2013.

"Petr je zkušený hráč, tvůrce hry, který dokáže režírovat celou lajnu. Věřím, že pro nás bude velkou posilou, spoléháme i na jeho schopnosti v přesilovkách. Měl by se připojit k jádru týmu a s Vaškem Nedorostem a Zdeňkem Kutlákem dotáhnout Motor k tomu cíli, který jsme si vytyčili," uvedl trenér Marian Jelínek na klubovém webu.

Pětatřicetiletý hráč naposledy působil v minulé sezoně v Mladé Boleslavi, kde v létě i přes platnou smlouvu skončil. Za České Budějovice hrál už v roce 2005, kdy si Jihočeši v první lize vybojovali návrat do nejvyšší soutěže.

"Měl jsem nabídky z Českých Budějovic i Kladna, s oběma týmy už jsem dříve postoupil do extraligy, takže mě hodně lákalo to zkusit zopakovat. Nakonec mě přesvědčila nabídka z Českých Budějovic, protože cítím, že Motor má na postup nejen hokejově, ale i co se týká zázemí a hlavně skvělé podpory fanoušků, i když to samozřejmě bude nesmírně těžký úkol," uvedl Vampola, který má ve sbírce i tři extraligové tituly.